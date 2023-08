Fiat Panda 4x4, chi non la conosce. Una vera e propria icona.: accattivante fusione di stile ed heritage firmata Niels van Roij Design , che abbiamo contatto e il quale ci ha gentilmente concesso tutte le informazioni e le immagini inerenti questo progetto unico al mondo. Si tratta in particolare di un. L’icona oggi celebra, come sappiamo, il suo 40° anniversario. Piccolo Lusso è un'auto piccola ma lussuosa, che rappresenta una straordinaria collaborazione con Kaeve Cars. Traendo ispirazione dallo splendido Mar Mediterraneo italiano, si tratta di un vero e proprio omaggio sia all'eleganza che alla funzionalità.