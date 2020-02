Fiat 500 e Lupin di nuovo insieme: esce il nuovo film

Abarth è al fianco di Lupin, il ladro più famoso del mondo, che torna al cinema con il nuovo film “Lupin III – The first”.



Il film arriverà nelle sale italiane dal 27 febbraio ed è diretto dal regista Takashi Yamazaki che porta per la prima volta sul grande schermo in computer grafica Lupin III ed i fidati Jigen e Goemon, insieme con la doppiogiochista Fujiko e l’onnipresente Ispettore Zanigata.



Il brand Abarth ha reso omaggio all’iconica 500 gialla guidata da Lupin e dalla sua banda facendo da partner ufficiale dell’evento di lancio che si è svolto presso il The Space Odeon di Milano.