Ferrari Cross Concept: come sarà il Suv del Cavallino

In attesa di vedere come sarà la vera Ferrari Purosangue, il primo SUV Ferrari che sarà svelata nel 2022, il designer francese, Jean-Louis Bui, ha dato questa sua interpretazione personale di quello che potrebbe essere un SUV di Maranello.



Il designer, che ha 30 anni di esperienza nella progettazione di automobili, ha pensato a questa Ferrari GT Cross Concept Car come una grande coupé rialzata nello spirito di una classica GT Ferrari con tutti i suoi tratti stilistici: un cofano lungo, prese d'aria aerodinamiche e linee fluide.



La coupé SUV Ferrari è dotata di un motore anteriore centrale, due posti e la trazione integrale.