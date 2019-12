Ferrari all’asta: alcuni tra i modelli più rari e spettacolari al mondo

Il prossimo mese di gennaio si terrà la nuova asta Gooding & Company a Scottsdale, in Arizona. I collezionisti americani, ma non solo, non attendono altro che questo nuovo appuntamento, insieme agli amanti del brand italiano del Cavallino Rampante. Quest’anno Ferrari sarà infatti una grandissima protagonista, con modelli unici e speciali in vendita.