Dormire e mangiare in auto: Volvo svela l’auto del futuro

Mangiare, lavorare e dormire mentre si viaggia in auto, il futuro dell'auto Volvo lo spiega attraverso una nuova concept car: si chiama Volvo 360c, presentata in anteprima da Volvo Cars quale elemento di una più ampia visione sostenuta dalla Casa automobilistica riguardo al futuro dei viaggi, in modalità di guida autonoma, elettrica, connessa e sicura, e alla possibilità per Volvo Cars di entrare in nuovi mercati in espansione