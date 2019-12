Le cinque auto più veloci al mondo

Siamo agli sgoccioli, il 2019 sta per finire, e tra le varie notizie interessanti sveliamo anche quali sono state le auto più veloci al mondo sul mercato quest’anno. Le auto veloci, come ben sappiamo, sono accattivanti e interessanti. La velocità attira sempre e da sempre gli appassionati di auto, sia quelli che hanno le possibilità di comprare le hypercar estreme, sia chi invece non ha quel budget e continua quindi a sognare supercar dalla velocità mozzafiato. Vediamo quali sono le auto che nel 2019 si sono fatte notare per le elevate prestazioni. Sono tre vetture Koenigsegg e due Hennessey.