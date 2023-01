Le auto italiane più affidabili nella storia

La rivista internazionale Hot Cars ha recentemente stilato la classifica delle 9 auto italiane più affidabili della storia. Per gli appassionati d’oltreoceano, spiega la rivista, le auto italiane sono tra le più iconiche mai realizzate, ma “alcuni modelli della generazione degli anni Settanta sono stati etichettati come inaffidabili”, creando una sorta di “pregiudizio” sull’affidabilità delle splendide automobili Made in Italy.