L’auto elettrica da 30mila euro per i bambini ricchi

Per il suo 110° compleanno, Bugatti lancia la Bugatti Baby II, un’auto completamente elettrica da 30.000 euro.



Si tratta di un'auto giocattolo per bambini, evidentemente molto ricchi o per adulti facoltosi che vogliono tornare bambini. La casa automobilistica ha rimodellato la Bugatti Type 35, la famosa auto da corsa dell’azienda, chiamata anche Bugatti Baby, con un look moderno. Ne saranno prodotti 500 esemplari.



L'auto presenta due diverse modalità d’uso: una 'modalità bambino', con limite di 20 km/h e una 'modalità adulto', che può raggiungere la velocità massima di 45 km/h. Per chi vuole più velocità, è disponibile un aggiornamento opzionale 'Speed Key' che consente di alimentare fino a 10kW e disinnesta il limitatore di velocità.