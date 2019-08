Asta Bolaffi: dalla Lancia Delta Integrale ai gioielli Bertone

Centinaia i collezionisti che hanno partecipato alla vendita di Aste Bolaffi a Torino , il Garage era affollato di collezionisti che non potevano lasciarsi scappare l’evento. Dalla carrozzeria di Grugliasco sono uscite delle macchinea anche designer come Giorgetto Giugiaro e Marcello Gandini. Ogni lotto in catalogo è stato oggetto dii da parte dei presenti in sala e anche dei collezionisti collegati tramite internet e telefono da ogni parte del mondo.