Touring Aero 3, l’auto con la pinna è un gioiello italiano fatto a mano

E' un vero gioiello l'ultima creazione della carrozzeria milanese Touring Superleggera, marchio italiano specializzato nella creazione di concept car e supercar in edizione limitata



Si tratta della Touring Aero 3, nata dopo 5mila ore di lavoro sul telaio di una Ferrari F12 Berlinetta. Nel creare questa vettura gli artigiani di Touring si sono ispirati ad alcune vetture da corsa del passato come la Alfa Romeo 8C 2900 Le Mans e la BMW 328 MM.



La Touring Aero 3 ha una carrozzeria in fibra di carbonio e un motore V12 6.3 da 740 CV. La massa totale dichiara è pari a 1.645 kg e le prestazioni sono di valore assoluto: oltre 340 km/h di punta massima e 3,1 secondi per toccare i 100 km/h da fermo.