Pogba sfida Ibrahimovic, ecco la sua nuova Ferrari

Nel primo primo giorno della ripresa degli allenamenti di squadra in vista di un ritorno della Premier League, Paul Pogba si è presentato alla guida di una fiammante Ferrari Superfast di colore giallo. Si tratta di un modello unico di Ferrari presentato al Salone di Ginevra Nobel 2017 come erede della f12 berlinetta. Il prezzo per questa supercar è di circa 340mila euro.



Nei giorni scorsi aveva fatto notizia alla guida di una Ferrari un altro famoso calciatore, Zlatan Ibrahimovic. Per l’attaccante svedese era scattata una maxi multa dopo essere stato fermato nel suo paese alla guida di una Ferrari MonzaSP2, risultata non immatricolata.