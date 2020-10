Mezzo milione di euro per la Fiat Multipla da mille cavalli

Una sfida totalmente folle che forse riusciranno anche a realizzare. Due noti youtuber francesi hanno lanciato una campagna di raccolta fondi su una piattaforma di crowdfundig con l'obiettivo di trasformare una vecchia Fiat Multipla e di montarle un motore da 1000 CV sotto il suo cofano.



In meno di una settimana Sylvain Levy e Pierre Chabrier, i co-fondatori del canale Youtube Vilebrequin, ottenuto oltre di 400.000 euro in donazioni .



La Fiat Multipla in versione 'race' dovrebbe poi partecipare nel 2021 al Gumball 3000, una manifestazione motoristica non competitiva di 4 800 km che si svolge annualmente su strade aperte al traffico attraverso Europa, Stati Uniti e Asia.