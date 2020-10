Mercedes guarda al futuro: ecco il primo camion ad idrogeno

Daimler Trucks, durante l’evento dedicato alle strategie tecnologiche del gruppo tenutosi a Berlino, ha presentato in anteprima mondiale il concept del camion a idrogeno con sistema a celle a combustibile.



Il Mercedes-Benz GenH2 Truck – questo il nome del mezzo – sarà un autocarro elettrico alimentato a celle a combustibile con un’autonomia fino a 1.000 chilometri per trasporti a lungo raggio flessibili e impegnativi.



Stando a quanto affermato da Daimler, grazie all’utilizzo di idrogeno liquido al posto di quello gassoso (con una maggiore densità energetica), le prestazioni del veicolo potranno eguagliare quelle di un camion con motore termico.



Le prime prove per i clienti verranno effettuate nel 2023, mentre l’inizio della produzione in serie non avverrà prima della seconda metà di questo decennio