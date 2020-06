La Ducati Panigale V4 R di LEGO, realizzata con 15mila mattoncini

Ducati e LEGO Italia hanno stupito nuovamente, presentando l’unico modello al mondo della Rossa di Borgo Panigale in scala 1:1, realizzato in mattoncini LEGO® Technic™ dall’artista Riccardo Zangelmi. Riccardo, al suo debutto assoluto con elementi Technic, ha costruito il modello 1:1 completamente a mano lavorando per 400 ore. Ospite d‘eccezione a questo evento è stato Andrea Dovizioso, pilota ufficiale del Ducati Team MotoGP.



L’occasione è servita anche per celebrare l’arrivo sul mercato del set LEGO® Technic™ Ducati Panigale V4 creato da LEGO Group per gli appassionati del mattoncino e i fan delle due ruote.



Alcuni dettagli curiosi in merito a questo lavoro in cui nessun pezzo e ancoraggio è stato incollato.



Il peso è di 180 KG.



Il numero di mattoncini utilizzati: 15.000



Le ore di lavoro impiegate per la costruzione: 400