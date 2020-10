Il cimitero con milioni di bici abbandonate del bike-sharing

In Cina sta emergendo il lato negativo del bike-sharing. Dopo il boom per l'uso delle bici in condivisione, la fornitura di queste bici ha presto superato la domanda e molte aziende sono finite in bancarotta.



Da qualche tempo le autorità locali si trovano a dover gestire migliaia di bici abbandonate lungo le strade, che ostacolano il passaggio di auto e pedoni. Così, fuori dai centri abitati nelle città cinesi di Xiamen, Fuzhou, Shanghai, Hefei e Nanchino, si stanno formando a poco a poco enormi cimiteri di biciclette.