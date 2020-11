Gp Imola, il tributo ad Ayrton Senna in quella maledetta curva

Quella di Imola non è una pista come le altre: qui il primo maggio 1994 perse la vita in un tragico schianto Ayrton Senna, da allora il circuito è diventato meta di pellegrinaggio per una delle più grandi leggende di questo sport.



Alla curva del Tamburello, dove si verificò quel tragico incidente, bandiere e tributi pendono dalla recinzione accanto al memoriale del grande Ayrton. Il monumento dedicato a Senna è diventato luogo di “pellegrinaggio” per i suoi tifosi, ma anche per i semplici appassionati di Formula 1.