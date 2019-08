Ford coccola gli amici a quattro zampe nel MegaBox della nuova Puma

editato in: da

Le 7 migliori auto per trasportare i nostri cani

L’iniziativa di Ford ha permesso di dare importanza ai nostri adorati cagnolini, in occasione della loro Giornata Internazionale.

Sono stati infatti sottoposti a delle magnifiche e rilassanti sessioni di coccole, ma dove? La Casa ha scelto il Megabox della nuova Ford Puma, innovativo e versatile, per questa prima esperienza con gli animali domestici. Cosa faremmo senza i nostri piccoli e fidati amici a quattro zampe? Sono i nostri gioiellini che non ci tradirebbero mai, che ci guidano, ci avvisano, ci proteggono e, perché no, ci intrattengono anche con le loro smorfie buffe, i loro giochini e la loro voglia di coccole.

I cani sono i migliori amici dell’uomo, per questo si celebra anche la Giornata Internazionale dedicata a loro. E Ford ha deciso di festeggiare questo legame così stretto e speciale che ogni uomo ha col proprio amichetto a quattro zampe, regalando ai cagnolini una sessione di coccole extra lusso. È stato praticamente allestito un vero e proprio salone di bellezza itinerante dedicato solo ed esclusivamente ai cani.

Il tutto è stato possibile grazie all’innovativo MegaBox della nuova Ford Puma, un vano portaoggetti molto versatile e dalla grande ampiezza di 80 litri, situato nella parte posteriore della vettura. Una delle caratteristiche uniche e vincente del MegaBox impermeabile usato per quest’iniziativa è che è dotato di un tappo di scarico che lo rende facile da pulire, pensato ad esempio per tutti gli utilizzatori più sportivi che vi ripongono le attrezzature sporche, è stato trasformato in una perfetta vasca di lusso per il bagno dei cuccioli.

L’iniziativa dimostra come nel DNA di Ford ci sia proprio quello che si dice: “Pensare fuori dagli schemi”, la pulizia dei cani, dopo una corsa al parco, è solo uno dei tanti modi per impiegare la versatilità di Ford MegaBox. Il vano portabagagli infatti ha molteplici usi, può essere utile anche per riporre in modo sicuro oggetti delicati come generi alimentari, fiori o persino il ghiaccio. La Casa ha aumentato lo spazio verticale del vano posteriore di 267 mm e la profondità extra è ideale per il trasporto di oggetti instabili. Grazie a Ford Puma e al suo momento di coccole dedicato ai nostri amici cani.