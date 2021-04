Follia in Messico, carica l’arredamento di casa sul pick-up per traslocare

editato in: da

Ci arriva dal Messico un’immagine da non credere, tratta da un video caricato sul social network TikTok da un utente di nome Maara Padilla.

Il video è diventato virale generando un’ondata di reazioni e di indignazione, perché non c’è dubbio che l’autista di questo pick-up abbia messo in serio pericolo la sua vita e quella degli altri.

L’uomo ha pensato bene di caricare sul suo pick-up Ford praticamente tutto l’arredamento di casa. Un vero miracolo come tutto questo materiale, tenuto insieme da alcune corde, non sia caduto durante il tragitto.

Non è ben chiaro il contenuto di tutto il materiale trasportato ma si possono scorgere alcuni letti, divani, una sedia a rotelle, uno specchio, armadi, sedie, materassi e molto altro.

Nel video si può percepire come, da un momento all’altro, sembra che tutto possa cadere, anche se non è possibile sapere se qualche tipo di incidente si sia verificato in seguito alla registrazione del video.