Folle gesto della star di TikTok, dorme mentre la Tesla viaggia in Autopilot

Una prova decisamente pericolosa che è finita sotto accusa negli Stati Uniti, quella del giovane youtuber, Johnathon Cook che ha pubblicato un video dal titolo “Sleeping in my Tesla while driving“, ovvero: “Dormendo nella mia Tesla mentre guida“.

Il ragazzo, che ha oltre 1 milione di visite su TikTok, ha pubblicato un video di se stesso che finge di andare a dormire in una Tesla Model 3 con il pilota automatico in azione e persino di andare sul sedile posteriore mentre guida a una velocità significativa in autostrada.

Nel video il giovane mostra come ha aggirato le protezioni di Tesla per cercare di impedire alle persone di fare proprio questo mettendo dei pesi sul volante per ingannare il sensore e sfilandosi dalla cintura di sicurezza. Una manovra molto pericolosa che ha messo in pericolo la sua vita, quella di altri automobilisti e per finire anche quella della madre che ha pensato bene di filmarlo in questo suo folle video.

L’autopilot di Tesla non è certo un sistema di Guida Autonoma di Livello 5. Tesla ha chiarito più volte che i conducenti devono tenere le mani sul volante ed essere pronti a prendere il controllo in ogni momento quando l’ Autopilot è attivato.