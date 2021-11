Il finale della Casa di Carta: l’auto del Professore

La Casa di Carta 5, Volume 2. Manca un mese e potremo vedere finalmente gli episodi finali della quinta stagione della serie spagnola creata da Álex Pina, che arriveranno ufficialmente in streaming su Netflix il 3 dicembre, come già era stato anticipato alla fine della prima parte dell’ultima stagione. È uscito il trailer ufficiale in italiano.

Il Professore purtroppo, come tutti i suoi ‘allievi’ rapinatori, si trova a fare i conti con una delle perdite che più lo sconvolge. Uno dei membri più valorosi della banda della Casa di Carta, l’amatissima Tokyo, infatti perde la vita nell’ultimo episodio che abbiamo visto. E così il piano del Professore giunge alla parte conclusiva, dopo infinite vicende e ‘combattimenti’. La rapina del secolo, la più famosa della TV, sta per giungere al suo epico epilogo.

I rapinatori sono ancora rinchiusi nella Banca di Spagna da oltre 100 ore e l'esercito guidato dal Comandante delle Forze Speciali Sagasta sta cercando in ogni modo di sconfiggere la Banda, che resiste al fuoco, anche grazie a Tokyo, che li ha letteralmente salvati con una bomba, facendosi esplodere e trascinando con sé César Gandía. In tutto ciò, il Professore è rinchiuso nel suo bunker, scoperto da Alicia Sierra, che ormai è entrata inconsapevolmente nella Banda dei rapinatori più famosi.

Siamo pronti a vedere come finirà la vicenda: Lisbona, Denver, Rio, Stoccolma e gli altri porteranno a termine il colpo facendo uscire l'oro dalla Banca di Spagna o dovranno solo pensare a come uscire vivi da lì, salvandosi la vita? Per la prima volta il Professore arriverà di persona, pronto a intervenire. Lo vediamo arrivare alla Banca a bordo di un Maggiolino rosso, ma il trailer svela poco e ci lascia proprio sul filo del rasoio.

