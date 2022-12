Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat entra nel metaverso con il suo primo store

Nella storia del mercato delle quattro ruote c’è un’azienda che più di tutte in Italia e nel mondo è riuscita a essere pionieristica e che, nonostante siano passati tanti anni e il mondo volga sempre più alla tecnologia, non smette mai di sorprendere. Parliamo di Fiat, tra i più grandi marchi dell’automotive d’Italia che nell’era del digitale e del web ha deciso di fare un passo in avanti assecondando il trend e facendosi, ancora una volta, apripista per gli altri brand automobilistici. Dal Lingotto, infatti, è arrivata la grande novità del debutto nel metaverso con FIAT Metaverse Store.

Metaverse Store, il primo showroom interattivo

Col debutto nel metaverso con Metaverse Store, Fiat si conferma sempre più leader nell’offerta di una brand experience immersiva e allo stesso tempo semplice. Primo showroom interattivo al mondo alimentato dal metaverso, la tecnologia pensata dallo storico brand italiano è la prima del suo genere ad alimentare un’esperienza di vendita end-to-end nel metaverso, rivoluzionando l’intera customer experience del marchio.

Sviluppato in collaborazione con Touchcast e Microsoft, che hanno progettato questa esperienza appositamente per il marchio, il negozio digitale è implementato anche dal Product Genius di Fiat, una persona in carne e ossa che risponde in tempo reale a qualsiasi domanda dei clienti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 e sabato dalle 10.00 alle 18.00.

La piattaforma Metaverse-as-a-Service di Touchcast, costruita sul Microsoft Cloud, fornisce ai clienti l’accesso al metaverso senza bisogno di cuffie per la realtà virtuale, avatar o hardware specializzati ed è in grado di trasportare istantaneamente il cliente “dentro” Fiat. Una volta all’interno sarà il Product Genius ad “accogliere” il cliente e con lui potrà esplorare l’auto con un’ampia visuale a 360 gradi e conoscerne la tecnologia, ponendo domande sulla mobilità elettrica, sulle modalità di ricarica e sui contenuti di Nuova 500. All’esperienza totalmente digitale si affianca quella fisica: il cliente può infatti decidere di recarsi presso il concessionario più vicino per effettuare un test drive (qui vi abbiamo parlato del successo di Fiat 500e).

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Cos’è il metaverso

Arrivati a questo punto, però, la domanda è lecita: cos’è il metaverso? Si tratta di un universo digitale frutto di molteplici elementi tecnologici tra cui video, realtà virtuale e realtà aumentata nel quale l’utente può accedere, di solito, grazie a visori 3D per vivere delle esperienze virtuali uniche. Creando degli avatar realistici, infatti, gli utenti possono incontrarsi tra di loro, creare oggetti o proprietà virtuali, andare a concerti, assistere a conferenze e tanto altro ancora

Sviluppato nel digitale, la sua struttura è spazio-temporale e nel cyberspazio, ovvero un universo creato e alimentato dalle reti globali di comunicazione.

Ma perché Fiat ha deciso di intraprendere questa strada nel cyberspazio? A spiegarlo è stato Olivier Francois, CEO del marchio e Global CMO di Stellantis: “In Fiat siamo ancora una volta all’avanguardia nell’offrire ai nostri clienti una brand experience innovativa e stress free. Il Fiat Metaverse Store è il primo del suo genere nel settore automobilistico. È un’esperienza magica: un viaggio immersivo, guidato dall’uomo, nel mondo Fiat”.

“In breve, è il nostro modo di rendere la nostra customer experience personalizzata, grazie all’interazione con una persona, e ancora più semplice, in linea con la nostra missione sociale di soddisfare l’attuale bisogno di semplificazione della vita delle persone. Per la prima volta, i nostri clienti potranno esplorare e acquistare la Nuova 500 La Prima by Bocelli comodamente da casa, grazie a un processo assistito dall’uomo, istantaneo, realistico e stress free” ha sottolineato il CEO Francois.

Per Fiat si tratta di un balzo in avanti verso il futuro, ma non dimenticando quello che è stato il passato: di recente il brand ha deciso di annunciare che Panda 4×4 andrà fuori produzione.