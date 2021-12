La Fiat Panda nel video della canzone di Ed Sheeranm e Elton John

Non solo Mariah Carey e Michael Bublé, quest’anno anche Elton John e Ed Sheeran propongono un meraviglioso duetto per la loro canzone di Natale, che arriverà nelle nostre case ad allietare le giornate di festa. Da mesi i due artisti britannici lavorano senza sosta per riuscire a lanciare ben tre brani di Natale, e non uno solo.

Un’impresa eccezionale insomma, e hanno cantato anche ad un concerto a Londra il 13 dicembre. La canzone “Merry Christmas” di Ed Sheeran ed Elton John già piace parecchio, e anche il video è un successo. Nelle immagini vediamo i due che inizialmente suonano e cantano sommersi nell’atmosfera natalizia, tra gli addobbi di Natale in casa, ma ad un certo punto Elton John è alla guida di una slitta, sulla neve, Ed Sheeran vola insieme ad un pupazzo di neve.

E non è tutto, compare anche una mitica e vecchia Fiat Panda (l’auto più venduta in assoluto) di colore rosso, da cui escono persone con in mano i loro regali di Natale, pronte a festeggiare. Il duo, come si suol dire, ‘ci ha dato dentro’ senza alcun timore di esagerare, proponendo un nuovo video dallo stile molto movimentato e, perché no, anche stravagante, ma piacevole.

Alla fine si legge: “Merry Christmas, Love. Ed & Elton”, il video termina con una bella immagine e gli auguri ufficiali dei due artisti, come fosse una bella cartolina di Natale rivolta a tutti noi. Nel brano sentiamo una dedica rivolta a chi purtroppo non fa più parte delle nostre vite, e la malinconia che ci avvolge in questi giorni di festa. Ed Sheeran (diventato padre lo scorso anno) ha perso di recente il suo caro amico e collaboratore Michael Gudinski, un lutto tremendo per il cantante. Elton John non ha lasciato mai solo il collega, il loro rapporto è diventato più puro e profondo.

Ma torniamo alla loro canzone di Natale, l’arrivo del pezzo ovviamente era stato annunciato sui social, con una scena tipicamente ripresa dal film Love Actually, Ed Sheeran citofona, Elton John apre la porta e l’irlandese appare con tanti cartelli in mano, con scritto: “Ciao, l’ultimo Natale ho ricevuto una chiamata dal mio amico Elton John. Mi aveva detto che avrebbe voluto fare una canzone di Natale. Io gli risposi: ‘sì, forse nel 2022’, ma in realtà ho scritto il ritornello della canzone quello stesso giorno. Ora ci siamo: la nostra canzone di Natale Merry Christmas esce venerdì. Ci sono anche tante campane…”

I ricavi di Merry Christmas saranno devoluti alla Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e alla Elton John AIDS Foundation per supportare i più bisognosi.