Torna il più grande raduno di Fiat Panda d’Italia

Panda a Pandino 2022: le foto dell’evento

Dopo il grade successo dell’edizione 2022, che ha visto la partecipazione di 939 equipaggi, provenienti da 20 paesi di tutto il mondo, torna l’evento più atteso per gli appassionati della Fiat Panda nella splendida cornice di Pandino (CR) il 17 e 18 giugno 2022.

Che sia una delle primissime Panda 30 oppure una delle più recenti versioni Hybrid, l’utilitaria torinese sarà nuovamente protagonista quest’anno nell’evento “Panda a Pandino 2023“, organizzato presso il piccolo comune in provincia di Cremona posizionato a soli 30 km dal capoluogo lombardo.

I ragazzi dell’Associazione Panda a Pandino e centinaia di volontari Pandinesi torneranno a far festa sabato 17 e domenica 18 giugno accogliendo le Fiat Panda di tutte le epoche e provenienti da tutta Europa. L’obiettivo? Cercare di battere il record di presenze (939 vetture) dell’edizione del 2022, anche grazie a una capillare diffusione mediatica e delle pagine Facebook dedicate. Per quanto riguarda il programma si prevedono tante sorprese e novità che coinvolgeranno l’intrattenimento, musica e tanti ospiti anche illustri.

“Il record di presenze della scorsa edizione di Panda a Pandino è un successo per la community di pandisti, ma anche l’opportunità per conoscere un territorio bellissimo con persone sinceramente ospitali come i Pandinesi. Questo mega-evento non è semplice raduno ma un’occasione per far festa mettendo insieme i supereoi di tutti i giorni che guidano un’auto tanti comune quanto speciale”, come ha spiegato William Jonathan, volto social di Panda a Pandino, pandista più attivo di italia che il 18 giugno festeggia anche il suo compleanno. Soltanto gli iscritti con la loro fida Panda al seguito potranno partecipare alla giornata di domenica 18 giugno, in cui è previsto l’accesso all’arena esterna del Castello Visconteo e al centro storico del comune di Pandino.

Le iscrizioni sono già aperte accedendo al sito www.pandaapandino.it