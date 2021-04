La Fiat Panda 4×4 si trasforma in un mezzo cingolato

editato in: da

La conosciamo tutti, la nostra amatissima Fiat Panda 4×4, una delle maggiori icone della storia dell’automobilismo italiano. Vettura di grandioso successo, indistruttibile e mai passata di moda. Oggi quello che stiamo per mostrarvi vi stupirà davvero.

L’amatissima Fiat Panda 4×4 ha subito un restyling che non avevamo mai visto prima d’ora ed è diventata praticamente un Pandarmato, sono stati i ragazzi di Carmagheddon a trasformarla in questa nuova veste estrema, pronta per affrontare la neve della Valle d’Aosta.

Non è la prima volta che vediamo una modifica di questo tipo su un’auto, una vettura che diventa un mezzo cingolato agilissimo sulle strade di montagna e sui percorsi più difficoltosi. Avevamo parlato ad esempio di una Tesla Model 3 che aveva cambiato veste ed era diventata un incredibile gatto delle nevi. Ma ora è la volta di Fiat Panda 4×4, che i ragazzi di Carmagheddon, lavorando in collaborazione con GMG Garage e Arexons, hanno trasformato in questo mini ‘carro armato da guerra’.

Il motore FIRE è uno degli elementi che più di tutti ha decretato il successo di questa fantastica icona italiana made in Fiat. Mezzo intramontabile, che continua ad essere amato e mai dimenticato e che nella sua vecchia versione a trazione integrale aveva una potenza di 54 cavalli. Gli specialisti l’hanno trasformata, rivisitando completamente alcune delle sue parti.

Chi sono i responsabili di questo lavoro unico? Matte, Rudos e Guada, tra famosi YouTuber italiani, che hanno portato il mitico Pandino nel garage di GMG (a Cogne) dove è stata ritoccata e dove sono stati aggiunti i cingoli che possiamo vedere nelle immagini. Inoltre l’auto è stata dotata di nuovi paraurti sia anteriori che posteriori, di minigonne in alluminio ai lati e di un nuovo set di ammortizzatori. Il tutto è stato creato su misura per adattarsi perfettamente alla nuova dotazione di cingoli della macchina.

Alla Panda è stato aggiunto anche un volante in carbonio con impugnatura ergonomica in pelle, creato appositamente per quest’occasione speciale. I ragazzi di Carmagheddon hanno denominato la Panda “Army 4×4; l’auto è riuscita a correre sulle strade innevate e selvagge del paesaggio della Valle d’Aosta, affrontando percorsi impervi e dissestati senza paura. Ancora una volta l’icona Fiat ha dimostrato di essere invincibile, non si arrenderà mai, nonostante il passare degli anni.