Fiat Coupé, sull’originale modello anni Novanta oggi si cucina

Non possiamo che definire quest’opera eccezionale, anche se purtroppo potrebbe essere legata a problemi con la legge.

Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Il giovane artista francese di 37 anni Benedetto Bufalino, originario di Lione, ha realizzato infatti una vera e propria opera d’arte. Rischia però di infuocare i rapporti, che già non sono proprio i migliori, tra la diplomazia del Bel Paese e quella della Francia. Le patatine fritte che sta cucinando infatti hanno già creato un fumo di polemiche. Perché?

Bufalino rischia di essere accusato di cambio di destinazione d’uso non autorizzato e di oltraggio al design italiano. Il motivo è che lo scorso week end durante un festival artistico che si è svolto nel Pas de Calais a Lens l’artista francese ha lanciato il suo originale veicolo friggitoria. Di cosa stiamo parlando? Di una meravigliosa Fiat Coupé originale modello degli anni Novanta che è stato disegnato dal celebre Cris Bangle che poi è diventato il direttore dello stile della Casa Bmw.

L’artista ha trasformato la vettura iconica in un banco mobile di friggitoria, tagliando letteralmente a metà la macchina che tra l’altro è già stata inserita nell’elenco dei modelli di interesse storico. Sulla parte basse dell’auto ha inserito un doppio banco di lavoro in acciaio inox e le vasche per friggere le patatine, nella parte alta invece ha mantenuto il look intatto della Fiat Coupé coi fari carenati caratteristici e ha inserito la copertura per il banco da lavoro, invece delle tendine a righe o delle cappe aspiratrici che vediamo solitamente.

Non è la prima volta che Bufalino commette oltraggi di questo tipo ai danni delle auto, infatti tempo fa trasformò una Peugeot 206 in tavolo da ping-pong, una Ford Mondeo in un forno da pizza e anche una Renault 21 in una mega panchina urbana, allungata di moltissimi metri. Nonostante i possibili problemi con la legge italiana la Fiat Coupé Friterie verrà esposta anche in altri eventi dedicati alla cultura e all’arte, la potremo vedere per esempio dal 5 al 7 luglio al Festival Pile Au Rdv 2019 a Roubix oppure anche il week end successivo dall’11 al 13 luglio all’evento Liberté! di Bordeaux.