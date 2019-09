Fiat Centoventi, la concept vince un prestigioso premio per il design

editato in: da

Fiat Centoventi, la Panda del futuro: sei cose da sapere

Il premio che ha appena vinto la Fiat Centoventi è uno dei più ambiti riconoscimenti al mondo dedicato al design industriale.

La concept car che la Casa torinese ha presentato la scorsa primavera al Salone di Ginevra parla del concetto di mobilità del futuro secondo Fiat ed è stata premiata a Marina Bay, Singapore, durante la cerimonia di consegna dei “Red Dot Award 2019”. L’auto ha vinto nella categoria Design Concept, la decisione è stata presa da una giuria internazionale composta da 21 professionisti e docenti internazionali di Design tra i più importanti al mondo.

Olivier Francois, President Fiat Brand Global, ha commentato: “Vincere il Red Dot Award mi rende estremamente orgoglioso. Questo prestigioso premio, infatti, testimonia quanto la Concept Centoventi sia innovativa e rilevante non solo nel mondo automotive, ed è l’ennesimo regalo per la celebrazione dei 120 anni del brand Fiat. Concept Centoventi esprime la visione di Fiat della mobilità elettrica e democratica, non solo urbana, ed incarna il concetto ‘Less is more’. Infatti Centoventi trasforma il ‘Less’ in ‘More’: meno ingombrante, meno costosa e meno sovraccarica e allo stesso tempo più personalizzabile e più attenta all’ambiente, in una parola più Fiat”.

La Fiat Centoventi è essenziale ma anche personalizzabile, in qualsiasi fase del suo ciclo di vita e in tutti i suoi dettagli. Gli accessori all’interno sono intercambiabili e installabili con modalità “plug and play” direttamente dal cliente. Gli esterni sono wrappabili e personalizzabili, inoltre l’auto presenta anche differenti tipi di tetto che permettono di cambiare abito alla vettura a seconda delle stagioni delle proprie passioni. Le batterie presentano un’architettura innovativa, per cui l’autonomia può variare da 100 km a 500 km, secondo specifiche esigenze.

Il premio che ha vinto la Fiat Centoventi è il Red Dot Design Award, nato nel 1955 e nel tempo diventato uno dei più prestigiosi al mondo dedicato al design industriale. Organizzato in tre macro-categorie si rivolge a tutte le aziende che realizzano prodotti di stile, ponendo un’attenzione particolare e un occhio di riguardo all’estetica e al design. Designer, docenti e giornalisti sono i giurati internazionali che valutano i progetti in base a differenti criteri come la qualità formale, la sostenibilità, la funzionalità e l’innovazione.