La Fiat 500 solca le acque del mare: un modello incredibile

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Antonio Galasso Car Off-Shore La Fiat 500 del mare presentata da Car Off-Shore

È stata presentata a Marina di Stabia – presso lo Yacht Club – la fantastica Fiat 500 di Car Off-Shore di cui tutti stanno parlando nelle ultime ore. Una creatura eccezionale, l’icona torinese è in grado di solcare i mari grazie all’ingegno del giovane Antonio Pietro Maria Galasso.

Il 24enne che ha ideato il progetto ha mostrato il suo modello, già sposato con entusiasmo da Fiat e da tutto il gruppo Stellantis.

La 500 del mare

Antonio Galasso ha dichiarato: “Svelarla è stata un’emozione unica. Ho lavorato su questo modello per settimane e mi ha riempito di gioia poterla mostrare a tutti. L’abbiamo celata per mantenere la riservatezza: adesso sia lei che io abbiamo preso una boccata d’ossigeno. La visibilità è insita nel concept di Car 500 Off-Shore: tutti vogliono guardarla, fotografala e salirci”.

Il design

Il modello che vediamo nasce dopo la 500 triciclo tedesca, è realizzato – come leggiamo sul sito ufficiale dell’azienda – in stile classico pulito, l’estetica si ispira totalmente all’icona italiana Fiat 500 che tutti conosciamo. Un progetto eccezionale, in grado di coniugare con successo lusso, efficienza, stile e comfort. Le linee curve naturali e l’assenza di linee rette donano al design dell’auto/barca un carattere unico e dinamico, dove la bellezza della nautica si unisce al confort della guida su strada.

Il colore Perlato conferisce alla Fiat 500 del mare differenti sfumature al contatto col sole, il parabrezza incastonato in una cornice Inox dona eleganza e robustezza al modello. I fari anteriori e posteriori creano un bel gioco di luci, oltre ovviamente a dotare la 500 che solca i mari di un ottimo sistema di illuminazione per la notte.

Gli interni

Ogni pezzo degli interni realizzati in Sky (materiale sintetico simile alla pelle), come anche i sedili in acciaio Inox Waterjet, il volante, gli altoparlanti e gli interruttori, è progettato appositamente per la Fiat 500 del mare e realizzato a mano con una meticolosa cura e attenzione ai dettagli. Il corrimano e la pavimentazione in Teck creano un abbinamento cromatico perfetto, sulle quali spiccano due Chaise-longue artigianali.

L’impianto audio è stato ottimizzato per funzionare alla perfezione, con bassi solidi e un’uscita eccezionale. L’attraente griglia a rete del tweeter in acciaio inossidabile offre un perfetto trasferimento delle alte frequenze e una protezione solida. Il cono in polipropilene resistente ai raggi UV costampato con rivestimento in gomma Santoprene insieme al cestello e alla griglia iniettati con un polimero Hi-temperature e resistente ai raggi UV neutralizzano acqua, polvere e fango.

Gli optional a scelta del cliente

A seconda delle esigenze e dei gusti del cliente, è possibile scegliere tra differenti optional, tra cui: doccetta Inox, lettore multimediale, casse marine, cruscotto cubinato, strumentazioni di bordo, luci a Led anteriori e posteriori e fendinebbia, manetta in Sky, sedioline con base in acciaio Inox e dettagli Waterjet, doppia plancetta con scaletta, parabrezza schermato, vernice perlata o metallizzata.

Dopo la Jeep anfibio, siamo rimasti incantati dalla nuova Fiat 500 del mare. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sostiene che questo nuovo progetto sia “una vera novità nel panorama nautico italiano e internazionale. In questo prodotto sono coniugati tutti elementi del Made in Italy che hanno reso i nostri prodotti famosi nel mondo. Innovazione, artigianato e gusto si concentrano e rendono uniche le nostre creazioni. La nautica è uno dei segmenti più dinamici dell’economia italiana e l’Italia, con una quota di mercato del 50%, è il riferimento internazionale per la produzione di yacht e delle imbarcazioni da diporto. Il Governo è attivamente impegnato nella tutela delle filiere strategiche del Paese. Occasioni come quella odierna sono momenti di festa ma anche opportunità per aprire riflessioni sul futuro della nautica italiana”.