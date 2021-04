Il render della Fiat 500 in modalità fuoristrada

editato in: da

Parliamo di una trasformazione particolare di una vettura iconica, che tutti conosciamo e apprezziamo ormai da decenni: la mitica Fiat 500. Negli anni abbiamo visto tantissime varianti di quest’auto straordinaria, amata dal pubblico e dalla critica per le sue forme e doti uniche.

Tante le generazioni che si sono susseguite, ancora di più le serie speciali che sono state create per i clienti più esigenti o per celebrare personaggi o occasioni importanti. Quella che vediamo oggi è una sorta di Fiat 500 Trasnformer, un’auto-robot dall’aspetto straordinario.

Sembra infatti essere tornata la Fiat 500 denominata Scoiattolo, la derivazione fuoristrada dell’icona della Casa torinese. Ma è davvero così? Tanti sarebbero davvero curiosi di vederla, forse altri brand auto, come Suzuki, che hanno a listino modelli che fanno parte del segmento A ma con ottime capacità off-road, non ne sarebbero così contenti. Soprattutto visto che in Italia non sono molti, e la concorrenza al momento non è ancora spietata.

Altro elemento da non sottovalutare è il fatto che comunque la Fiat ha da sempre il suo modello fuoristrada, la mitica Panda 4×4, che negli anni continua a raccogliere costantemente consensi e viene venduta sul mercato con grande successo. Nonostante questo sul profilo Intagram dell’artista designer moaoun_moaoun ci appaiono le foto e i render di questa Fiat 500 Scoiattolo off-road, che prende ispirazione da un passato lontano, quando in effetti alle Fiat 500 si è fatta davvero qualsiasi modifica. Anni fa era già stata prodotta una splendida Scoiattolo, che più che una Fiat però sembrava una Jeep. Niente da dire, visto che al momento entrambi i brand fanno parte del grande colosso automotive appena nato Stellantis (e prima di FCA).

Stile unico per la Fiat 500 Scoiattolo dei giorni nostri, con degli elementi che ricordano addirittura i raid. Le forme sono molto originali, le vedremmo bene anche nelle scene di un film o di un cartone animato, è una 500 davvero speciale. Non sono molte le persone che conoscono questo fuoristrada dalla forma squadrata, ma sembra occupare un posto speciale nel cuore di moaoun_moaoun, o almeno questo il suo profilo Instagram, dove abbiamo visto le foto del suo render. Con in mente il vecchio modello in edizione limitata, ha deciso di creare un degno successore moderno.

Dai fari in giù, la parte anteriore è completamente cambiata. Lo Scoiattolo 2021 ha un robusto paraurti e luci LED. I grandi pneumatici fuoristrada sono alloggiati sotto i parafanghi svasati, vediamo le minigonne laterali e un aspetto unico, che nel complesso ci piace.