La Fiat 500 diventa un triciclo: si può guidare a 16 anni

Pensate che siamo diventati pazzi? Non è così! Esiste davvero la 500 che si può guidare a 16 anni. Quella che stiamo per farvi vedere, anche se in realtà probabilmente alcuni di voi conosceranno già, è infatti la cosiddetta 500 Ellenator. Avete presente la nostra mitica Fiat 500? Può diventare un triciclo leggero e può essere guidata anche dai minorenni.

Dove? Non in Italia: è la trovata di un’officina tedesca, che da anni trasforma le 500 per renderle dei veicoli che anche i sedicenni possono guidare sul territorio nazionale. È tutto omologato e perfettamente legale, si tratta di una modifica che trasforma la mitica city car in un triciclo leggero, e che cosa a partire da 6.180 euro, a seconda del modello che si vuole restaurare.

500 Ellenator: di cosa si tratta

La 500 Ellenator altro non è che una Fiat 500 a cui vengono spostate le ruote, per farla omologare come triciclo leggero, e a cui viene strozzato il multiair ad appena 20 cavalli di potenza, con una limitazione della velocità massima a 90 km/h.

Il progetto: com’è fatta

Il concetto di veicolo Ellenator è stato sviluppato nella regione Allgäu (Algovia), che comprende il sud del distretto governativo bavarese di Svevia, il vecchio circondario rurale di Wangen im Allgäu in Baden-Württemberg, in Germania e i comuni della valle di Tannheim in Tirolo e della Kleinwalsertal nel Vorarlberg in Austria.

Wenzl Ellenrieder, amministratore delegato e azionista di Ellenator GmbH e gestore di successo di lunga data della concessionaria di automobili Ellenrieder, ha progettato quest’ormai nota opzione di conversione da auto a veicolo a tre ruote con le migliori dotazioni di sicurezza e tutto il comfort di un modello standard.

Come abbiamo detto, la 500 Ellenator può essere guidata dai 16 anni, con patente di guida A1 o con patente B. Si tratta in particolare della prima auto che si può guidare a 16 anni, in quanto classificata come “veicolo a tre ruote” di classe L5e, pur avendo 4 ruote.

Sulla base del modello Fiat 500 di successo, il preparatore usa una tecnologia di produzione di massa affidabile, per realizzare questa conversione unica. Con al 500 Ellenator, che a dirla tutta ha una forma particolare e potrebbe sembrare poco stabile su strada, l’utente ha invece la possibilità di beneficiare dell’ampia dotazione di sicurezza della vettura Fiat – tra cui ABS, ESP, airbag – e di tutto il comfort dei quattro comodi posti che siamo abituati a provare sulle normali auto moderne, come aria condizionata, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, e ancora radio, lettore CD, Bluetooth. Su richiesta è possibile anche trasformare la decappottabile con tetto apribile elettrico.

Il motore originale Fiat viene depotenziato, per arrivare a un massimo di 14,4 kW (ovvero 20 CV). Questo, come già anticipato, permette alla 500 Ellenator di raggiungere una velocità massima di circa 90 km/h. un altro lato positivo è che l’auto è economica dal punto di vista dei consumi. La 500 si trasforma in un mezzo che di certo non passa inosservato, anzi.

Come è possibile leggere sul sito ufficiale, ogni Ellenator che si muove su strada viene convertito e testato dal capo Wenzl Ellenrieder. Può essere guidato in ogni stagione, l’importante è usare le gomme adeguate.

La 500 Ellenator viene consegnata dal preparatore in tutta la Germania. Basta contattare l’officina specializzata per chiedere tutte le informazioni di cui si ha bisogno e ricevere un preventivo per la trasformazione. Le 500 che vengono utilizzate sono modelli nuovi mild hybrid, che non vengono quindi ricaricati alla presa di corrente, ma che utilizzando decelerazione e frenata per accumulare energia.

I veicoli da trasformare devono essere nuovi e acquistati tramite Triangel Handels GmbH. Gli utenti chiedono quali sono i tempi di consegna per ricevere la propria 500 Ellenator, l’auto che si può guidare a 16 anni: la Casa prevede circa 2-3 mesi dal momento dell’acquisto del veicolo base.

È importante sapere inoltre che non esiste un kit di conversione per gli utenti interessati, è possibile richiedere la trasformazione solo ed esclusivamente alla Casa. La qualità della conversione è infatti la massima priorità del preparatore, motivo per cui tutti i veicoli vengono convertiti dal personale esperto.

L’Ellenator può essere guidato da persone che hanno almeno 16 anni di età e in possesso di patente A1. A partire dai 18 anni si guida anche con la normale patente B. Questo significa che i giovani in solo possesso del patentino (AM) non possono guidare la 500-triciclo.

L’auto, vi sembrerà incredibile, può essere guidata anche in autostrada (supera i 60 km/h), ma per guidare in Paesi diversi dalla Germania è fondamentale chiedere quali sono le disposizioni di legge locali. L’auto può trasportare un massimo di 300 kg di carico, compresi il peso del conducente, di tutti i passeggeri e di eventuali bagagli e altri oggetti.

L’Ellenator offre spazio per quattro persone, ma il carico di 300 kg non deve comunque mai essere superato, per garantire stabilità e sicurezza su strada. Il sistema mild hybrid funziona in questo modo: durante le fasi di accelerazione, il motore elettrico supporta il motore a combustione, ma non lo sostituisce. Nelle fasi di decelerazione e frenata, il motore elettrico si trasforma in un generatore e ricarica la batteria con l’elettricità recuperata. Questo sistema, come ben sappiamo, consente una buona riduzione dei consumi e un aumento dell’efficienza energetica.

Wenzl Ellenrieder e gli esperti della Casa consigliano a ogni giovane guidatore di iniziare a guidare la 500 omologata triciclo prima con un accompagnatore, per prenderci confidenza.

I costi

Per ordinare una conversione Ellenator, è necessaria una Fiat 500 adatta, che il preparatore raccomanda di acquistare da Triangel Handels GmbH, che si occupa del controllo dei veicoli, in modo che abbiano tutti i dettagli tecnici necessari per la trasformazione.

I prezzi totali per i vari modelli, inclusa la conversione, sono i seguenti:

500 Ellenator Club Ibrida 25.320 euro IVA inclusa;

500 Ellenator Hatchback Hybrid 25.370 euro;

500 Ellenator Dolcevita Ibrida 26.670 euro;

500 Ellenator Cabrio Dolcevita Ibrida 30.470 euro.

I documenti del veicolo devono essere modificati da parte dell’autorità competente per l’immatricolazione. Sulla base del rapporto TÜV, la Ellenator si trasforma da auto a veicolo a 3 ruote (L5E) con 14,4 KW e una velocità massima di 90 km/h.