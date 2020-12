Devastata dai vandali l’esclusiva Fiat 500 di Balotelli

editato in: da

La Fiat 500 di Balotelli distrutta dai vandali

Mario Balotelli, fresco nuovo giocatore del Monza di Berlusconi, ha denunciato sul suo profilo Instagram il grave danno avuto dalla sua auto danneggiata da alcuni sconosciuti.

Qualche vandalo ha avuto l’idea di vandalizzare la Fiat 500 Riva di Supermario che ha documentato tutto su Instagram, dove ha postato una storia in cui mostrava l’auto devastata – con un finestrino completamente rotto e uno specchietto distrutto.

La rabbia di Mario Balotelli si è sfogata in un successivo post: “Io lo so che tu… TU, chiunque tu sia, verrai a conoscenza di questo messaggio. Io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi non si può.”

Quella di Balotelli è l’esclusiva serie speciale Fiat 500 Riva (presentata nel 2016): questo modello si distingue per scelte estetiche uniche e dettagli preziosi: è stata infatti concepita in collaborazione con Riva, marchio storico della nautica mondiale e da sempre sinonimo di eleganza e stile italiano.

Stile che si esprime ad esempio nella plancia: il pomello del cambio è in mogano, lavorato dal pieno, e la plancia in mogano con intarsi in acero.

Si tratta di essenze pregiate impiegate ancora oggi nella realizzazione degli yacht Riva, riproposti sulla 500 attraverso una lavorazione appannaggio di vetture di altissima gamma, connubio tra raffinata tecnologia e alta manualità.