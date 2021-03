Festival di Sanremo, svelato il mistero di Ibra: sono arrivato in moto

editato in: da

Zlatan Ibrahimovic è tra gli ospiti del Festival di Sanremo. Il suo arrivo in ritardo durante la terza serata di giovedì è stato avvolto dal mistero: il giocatore svedese è arrivato sul palco alle ore 23 mentre la sua presenza era prevista ben prima nel programma della serata.

Il mistero è stato ben presto svelato: Ibra era stato bloccato in Autostrada da una lunga coda e per raggiungere il Teatro Ariston è stato costretto a chiedere un passaggio ad un ignaro motociclista.

“Dopo tre ore fermi in macchina, ho chiesto all’autista di farmi scendere. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di portarmi a Sanremo – ha raccontato lo stesso giocatore -. Meno male era un milanista“.

Franco, il motociclista che ha fatto da moto-taxi per Ibra, ha spiegato a Radio Montecarlo: “Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’. L’autista abbassa il finestrino e dice: ‘Ibra chiede se lo porti a Sanremo’. Sì certo ti porto, non c’è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto“.

L’attaccante del Milan ha anche filmato la sua disavventura col telefonino per poi pubblicarla sui social. Sul palco della kermesse sanremese Ibra, insieme all’amico e allenatore del Bologna Sinisa MIhajlovic, ha poi cantato la canzone: “Io vagabondo“.

La passione per le moto di Ibrahimovic è cosa piuttosto nota dato che ama spesso prendere la sua Harley Davidson per visitare il nostro paese. Lo scorso maggio, ad esempio, era stato avvistato in sella alla sua moto sul Lago di Como (come documentato nella foto dal suo profilo IG qui sopra).