Ferrari, tre prestigiosi premi “Red Dot Award”

Ecco la SF90 Stradale, la Ferrari ibrida ispirata alla Formula Uno

Il Red Dot Award è un concorso internazionale di design che premia le migliori auto nell’ambito di design di prodotto, design della comunicazione e concetti di design. Oggi parliamo di questa competizione famosa e importantissima, che ha visto Ferrari come protagonista.

Le Rosse del Cavallino Rampante hanno infatti ottenuti dei prestigiosi riconoscimenti in questa edizione. Premio Best of th Best per la meravigliosa SF90 Stradale e il Red Dot è andato poi alla Ferrari Roma e alla Ferrari Tributo, altre due vetture sicuramente degne di questi premi così celebri e che sottolineano ancora una volta il grandioso lavoro che sono in grado di svolgere i tecnici del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni.

Il team si occupa della creazione di soluzioni progettuali di ultima generazione, in grado di dare valore aggiunto alle auto già fantastiche del Cavallino, rinomate in tutto il mondo, elementi che possano impreziosirle e renderle uniche, senza andare ovviamente a comprometterne la sinergia perfetta che c’è tra la funzionalità e l’estetica, un tratto che distingue da sempre le vetture di Maranello.

Come abbiamo detto e ormai ben sappiamo, il Red Dot Award è uno dei più importanti e prestigiosi premi internazionali in ambito di design e il suo scopo è quello di celebrare l’eccellenza e tutto quel che appare di innovativo nei lavori dei migliori progettisti al mondo. Il concorso ha iniziato a elargire premi nel 1955, da quel momento per la consegna viene organizzata una cerimonia di premiazione, che per l’edizione 2020 si terrà il 22 giugno in Germania, a Essen.

Ricordiamo che Ferrari è uno dei marchi più vincenti in questo ai Red Dot, tra il 2015 e il 2020 ha infatti ottenuto ben 17 Red Dot Award. In questi 66 anni di storia del premio, nessun altro brand al mondo nel settore automotive è riuscito ad eguagliare il numero di riconoscimenti di Ferrari. Per sei anni consecutivi la giuria ha assegnato il premio più prestigioso, il Best of the Best, a sei differenti modelli di Ferrari: la FXX-K, la 488 GTB, la J50, la Portofino e la Monza SP1 e quest’anno la SF90 Stradale. È la prima Ferrari ibrida plug-in (PHEV) di serie, che ha dato il via ad una nuova era nella storia del brand.