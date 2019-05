Ferrari Testarossa, icona anni Ottanta, è la preferita dagli italiani

editato in: da

È stata condotta da automobile.it una ricerca sulle preferenze degli italiani per quanto riguarda il settore automobilistico.

Dall’analisi fatta su 1000 campioni è emerso che siamo un popolo di sognatori, anche quando sappiamo benissimo che i nostri desideri non potranno mai trasformarsi in realtà. In effetti soltanto il 12% sarebbe disposto a rinunciare a una parte del proprio stipendio, oppure a una vacanza o qualsiasi altro tipo di sport e interesse per poter chiedere un finanziamento e comprare l’auto che ha sempre desiderato. Questo lo conferma anche il dato che più della metà degli automobilisti italiani intervistati non mette al primo posto delle priorità della vita avere la macchina dei sogni.

Le caratteristiche che sono risultate più importanti per valutare l’auto preferita sono il design, la tecnologia e il motore a pari merito con il marchio. Sono pochissimi invece coloro che si interessano oggi all’impatto ambientale, non lo vedono ancora come un fattore discriminante.

L’auto che comunque oggi sale in vetta tra i veicoli più desiderati è la Ferrari Testarossa, un’icona degli anni Ottanta, conosciuta in tutto il mondo. La seguono due modelli di grande successo della Casa torinese, Fiat 500 e Fiat Panda. Il brand più amato risulta essere Fiat, seguito da Audi e Ford. Ma questa Ferrari iconica, oltre ad essere l’auto che tutti vorrebbero, è stata definita anche la vettura più bella di sempre, seguono Mercedes SLK e Fiat 500. Ferrari è anche la più desiderata tra le auto protagoniste di importanti film, a seguire ci sono la Aston Martin di James Bond e la Batmobile di Batman.

Sono più gli uomini a desiderare di vedersi al volante di una Ferrari Testarossa, le donne invece prediligono modelli come la Bmw Serie 4 Gran Coupé. Le risposte cambiano anche a seconda della zona geografica, il brand più amato a Torino è Toyota, a Palermo invece Audi. A Milano Mercedes, Ferrari e Bmw sono al primo posto e a Napoli invece la vetta della classifica delle preferite è di Bmw. A Roma tutti pazzi per Audi e Bmw e a Firenze per Ferrari e Ford.

Non dimentichiamo però che la Ferrari Testarossa, nonostante gli anni, continua ad essere la preferita dagli italiani, che si vedrebbero volentieri al volante di questa vettura meravigliosa, magari completa di tutti gli optional moderni e di ultima generazione.