Ferrari, sinonimo di eccellenza, vince il premio Italy RepTrak 2019

editato in: da

Ferrari oggi è stata premiata come l’azienda che vanta la migliore reputazione in Italia nel 2019.

Il Cavallino Rampante è conosciuto in tutto il mondo per i suoi preziosi gioielli del mercato dell’automotive, supercar di tutto rispetto che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’automobilismo italiano. Il premio appena vinto dalla Casa è l’Italy RepTrak 2019, lo scorso anno Ferrari era sul secondo gradino del podio e invece quest’anno è riuscita a conquistare l’oro come miglior reputazione in Italia. Nella classifica generale prendono i migliori posti altri brand importanti del settore, come Bmw che si è aggiudicata il terzo gradino del podio.

Le Rosse del Cavallino Rampante sono da sempre il simbolo del prestigio, dell’affidabilità e soprattutto dell’eccellenza. Oggi il premio mostra come la Casa goda della miglior reputazione, quindi il grado di credibilità da parte della clientela è ai livelli più alti. Il Reputation Awards è l’appuntamento annuale che viene organizzato in collaborazione con Borsa Italiana e con il patrocinio di Università Iulm e di Ferpi, la Federazione relazioni pubbliche italiana. Quest’anno sono state selezionate le aziende del Belpaese che sono in grado di rappresentare affidabilità e sicurezza per i clienti e di accontentare le aspettative degli azionisti e non solo. Enzo Ferrari ha fondato la sua società nel 1947 e oggi è leader mondiale nella gestione e misurazione della Corporate Reputation, ha infatti il livello di reputazione più alto, secondo lo studio che è stato condotto da Reputation Institute.

La Casa di Maranello aveva già sfiorato la vittoria lo scorso anno, guadagnandosi l’argento e oggi invece ha ricevuto la valutazione più alta, con un punteggio di 69.3 che è il risultato della qualità dei prodotti di Ferrari e del suo prestigio, rafforzato anche dalle vittorie delle Rosse sulle piste da corsa. Ferrero al secondo posto, Bmw, come abbiamo già detto, al terzo. Tanti i brand automobilistici, come Bosch, che fornisce materiali per la produzione delle auto e che è arrivata al decimo posto, Michelin al venticinquesimo e Piaggio invece appena prima. Nella Classifica vediamo anche Ford, Bridgestone, Toyota, Goodyear, Honda, Mitsubishi-Nissan-Renault, Fca, Hyundai. Volkswagen è l’ultimo marchio del settore auto che vediamo in classifica, al posto 109.