Fonte: ANSA Charles Leclerc, il pilota del Cavallino, possiede una collezione di Ferrari straordinarie

Charles Leclerc, classe 1997, è il pilota automobilistico monegasco, attivo oggi in Formula 1 con la Ferrari. È stato campione della GP3 2016 e della Formula 2 nel 2017, dal 2016 al 2018 ha fatto parte della nota Ferrari Driver Academy e ha iniziato la sua carriera in Formula 1 nel 2018l con la Sauber.

Già l’anno dopo era in Ferrari, ottenendo il secondo posto nel Campionato Mondiale di Formula 1 nel 2022. Pare che oggi il rinnovo con la Ferrari per Leclerc, stando ai rumors, sia molto vicino.

Il legame di Leclerc con Ferrari

Siamo nel momento di stop per la Formula 1, meritato riposo anche per piloti, monoposto e squadre complete. Si riparte il week end del 27 agosto con il GP d’Olanda, sulla pista di Zandvoort. Sappiamo che Ferrari deve rivedere tanti aspetti per la prossima stagione, prima di tutto sul lato prestazionale della vettura, ma anche sugli stessi piloti. Consideriamo infatti che Leclerc e Sainz a fine 2024 hanno la scadenza del contratto, ma il monegasco sembra appunto sempre più certo del rinnovo.

Il suo contratto fu annunciato il 23 dicembre del 2019 e scadrà a fine 2024, ma il monegasco molto probabilmente resterà a Maranello. L’inverno scorso alcune voci avevano fatto pensare a un suo addio. Ma ormai è quasi certo che non sarà così. Charles ama follemente la Ferrari, e non ha mai nascosto che gli piacerebbe guidare per sempre la monoposto del Cavallino Rampante. Pare infatti che potrebbe assicurare la sua presenza fino al 2026 compreso.

Le auto di Leclerc

Charles Leclerc è un vero appassionato di Ferrari, e lo dimostra il fatto che – oltre a guidare la monoposto del Cavallino su pista – nel suo garage i bolidi di Maranello, che farebbero invidia a chiunque. Una collezione di gioiellini preziosi e potenti su quattro ruote.

La prima di cui parliamo è la Ferrari 488 Pista Spider, la meraviglia acquistata un paio di anni fa dal pilota. La supercar estrema amata da collezionisti e appassionati di tutto il mondo monta un motore V8 biturbo da 3.9 litri. Lo stesso è posto in posizione centrale ed è in grado di erogare la potenza eccezionale di 720 cavalli. La 488 Pista Spider di Leclerc scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi e raggiunge la velocità massima di 340 km/h.

Ricordiamo che la Ferrari 488 Pista Spider è la 50° spider realizzata dalla Casa del Cavallino Rampante ed è stata presentata 5 anni fa, nel mese di agosto del 2018. Nel momento del suo debutto sul mercato, quest’auto è stata definita la più performante della Casa, con caratteristiche che la rendono praticamente un bolide senza limiti. Tra le caratteristiche di prestigio, sappiamo che è dotata del miglior rapporto peso/potenza, pari a 1.92 kg/CV, raggiunto grazie al motore così potente. Il propulsore usato per questo modello, lo ricordiamo, è stato definito il migliore del mondo per tre anni consecutivi agli International Engine of the Yeah Awards 2018.

Tra le Ferrari di Leclerc c’è anche un altro gioiello straordinario su quattro ruote: stiamo parlando della 812 Superfast, bolide da oltre 300mila euro. Le doti e le qualità estreme della supercar lo hanno convinto ad aggiungerne un esemplare nella sua collezione. La vettura è dotata di un motore V12 in grado di sprigionare ben di 800 cavalli di potenza. Quando parliamo di Ferrari 812 Superfast, dobbiamo immaginare un bolide che sa passare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e che viaggia fino a raggiungere la velocità di punta di 340 km/h.

All’interno della 812 Superfast troviamo un abitacolo che vanta una caratterizzazione sportiva unica, ma allo stesso tempo raffinata ed essenziale. I sedili vantano un’ergonomia ottimale, ottima per il guidatore e i passeggeri, e sono caratterizzato da uno stile leggero e sportivo. Novità anche per l’interfaccia uomo-macchina, con nuovo volante e strumentazione, assieme al sistema di infotainment e climatizzazione di ultima generazione.

Anche la Ferrari SF90 Stradale è uno dei bolidi che troviamo nel garage del pilota monegasco Charles Leclerc. Un’auto che costa da 430.000 euro circa. Anche questo è un modello straordinario, degno della Casa di Maranello, in grado di sprigionare la potenza eccezionale pari a 780 cavalli, erogata dal motore V8.

Il questo caso, dobbiamo sottolinearlo, il propulsore è molto particolare e unico: si tratta infatti della prima vettura di Maranello dotata di architettura ibrida di tipo Phev (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). La parte endotermica del motore è integrata con tre componenti elettriche, due indipendenti sull’assale anteriore e una al posteriore tra motore e cambio. La Ferrari SF90 Stradale può raggiungere la velocità massima di 340 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi.

E infine, c’è un ultimo bolide che Leclerc ha dichiarato di aver comprato recentemente. Si tratta di una Ferrari Roma. Altro bolide che, come gli altri nel garage del pilota monegasco, vanta un motore V8 biturbo disposto longitudinalmente in posizione anteriore-centrale. In questo caso l’auto è in grado di sprigionare la straordinaria potenza di 620 cavalli. La Ferrari Roma può scattare, da ferma, fino a 100 km/h in 3,4 secondi e può viaggiare fino a 320 km/h di velocità massima.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Si tratta di un modello che è stato lanciato sul mercato nel 2020, ne abbiamo seguito le vicende. Una vettura davvero fantastica e bellissima, che abbiamo visto a Roma per la prima volta nel 2019 – l’anno prima del lancio – sottoforma di concept car, per far mostrare al pubblico come sarebbe stato il bolide di Maranello.

Vettura destinata, come ogni Ferrari, a pochi e fortunatissimi appassionati. In questo caso il prezzo è di circa 200.000 euro, per poter guidare un vero capolavoro della Casa del Cavallino Rampante. Il percorso seguito da questa supercar è stato unico, non sono state effettuate prove a Fiorano e nessuna corsa in pista, ma piuttosto un viaggio intrigante tra i colli di una delle zone più prestigiose dell’enologia italiana, tra le cantine dove nasce il Barolo.

Ferrari Roma ha viaggiato tra le stradine caratteristiche del posto, regalando forti emozioni. Non si può non rimanere affascinati al passaggio di una Ferrari Roma, si tratta di un vero e proprio esempio di grande stile. La supercar sportiva mette i brividi a chi la guida, sfoggia una potenza e un’eleganza senza pari, il mix perfetto che ha convinto anche Charles Leclerc a comprarne una da tenere nel suo garage, tra le altre.