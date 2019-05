Ferrari F8 Tributo: immagini spia svelano i test sulle emissioni

editato in: da

Novità in casa Ferrari: c’è uno strano apparecchio attaccato all’attesissima F8 Tributo. Lo abbiamo visto nelle immagini del video dello youtuber Shmee150 che ha fatto un super viaggio sulla sua GTC4Lusso ed è incappato per caso nei test del modello presentato a Ginevra.

Il fortunato youtuber ha percorso quasi 5.000 km sul suo bolide eccezionale e ha deciso anche di arrivare fino a Maranello per ammirare il panorama di vetture del Cavallino Rampante che, come possiamo ben immaginare, non è raro incontrare per strada nella città natale delle Rosse più famose al mondo. Shmee150 ha avvistato tanti modelli eccezionali e insoliti, molto interessanti, mentre festeggiava i suoi quasi 5.000 km percorsi a bordo della sua Ferrari.

È stato lui a registrare il video che vediamo circolare nel web in questi giorni, dove possiamo notare la carrozzeria di una Ferrari 488 Pista, una meravigliosa F40 e anche la nuovissima Ferrari F8 Tributo, di cui abbiamo già parlato diverse volte dal momento in cui è stata presentata ufficialmente sul mercato. si tratta della nuova berlinetta a motore centrale-posteriore pronta per stupire la clientela, un modello che è stato realizzato per celebrare l’iconico motore V8 del Cavallino Rampante, il più potente di sempre, e la massima espressione di questo tipo di auto della Casa. È stato il Salone di Ginevra l’evento scelto per la presentazione della F8 Tributo, vettura che eredita molto dalla 488 GT, altra Rossa su cui effettivamente è basata. Il motore che è stato scelto per la nuova Ferrari è quello della 488 Pista, in grado di erogare una potenza eccezionale di ben 720 Cv.

Il punto cruciale del video che è stato girato per la città, attorno alla sede della Ferrari, della Pista di Prova leggendaria di Fiorano e del grande Museo della Casa di Maranello, è proprio la F8 Tributo. Ha attirato l’attenzione di tutti gli utenti che hanno visualizzato le immagini sul web perché, oltre a vedere a metà del video una vettura camuffata, anche se probabilmente è un prototipo a cui non sono mai stati rimossi i camouflage, c’è quella che più di tutte ha stupito. Si tratta dell’auto con qualcosa di strano attaccato nella parte posteriore. Lo scarico viene convogliato attraverso questo aggeggio installato, quindi molto probabilmente si tratta di un sistema legato ai test sulle emissioni. Per questo motivo ci si chiede cosa sta progettando Ferrari in questo ambito.