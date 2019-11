Ferrari F2004, l’auto di Schumacher realizzata in cioccolato

editato in: da

Il maestro cioccolatiere Mirco Della Valle ha realizzato una replica a grandezza naturale della Ferrari F2004 di Michael Schumacher completamente di cioccolato. L’opera d’arte è stata presentata a Sciocolà, il festival dedicato al mondo del cioccolato iniziato a Modena lo scorso 31 ottobre. Per creare la scultura ispirata al bolide della rossa di Maranello, guidato dal campione tedesco che nel 2004 ha vinto il Mondiale di Formula 1, sono stati utilizzati 25 quintali di cioccolato.

A realizzare la meravigliosa e gustosa scultura in scala 1:1 è stato Mirco Della Vecchia, un noto maestro cioccolatiere che è anche il presidente di Cna Alimentare ed è conosciuto al pubblico televisivo per aver partecipato a programmi come La Prova del Cuoco e Detto Fatto. La Ferrari di Schumacher è stata replicata usando 25 quintali di cioccolato, grazie alla collaborazione dell’artista aretino Alessandro Marrone.

Il cioccolato è stato gentilmente offerto da Callebaut, uno dei maggiori produttori di cioccolato in Italia, mentre S.i.l.e.a. ha offerto i prodotti per le rifiniture. Mirco della Vecchia non è nuovo ad imprese del genere: nelle scorse edizioni di Sciocolà ha realizzato diverse sculture di cioccolato, tra le quali il Monte Rushmore con i volti di Vasco Rossi, Luciano Pavarotti, Massimo Bottura e Enzo Ferrari.

La scultura è un omaggio a Schumacher nell’anno in cui si festeggia il suo cinquantesimo compleanno. La scelta del modello da replicare, realizzando una scultura di cioccolato ad altezza naturale, è ricaduta sulla Ferrari F2004 perché rappresenta un modello storico per il Cavallino Rampante. Quella monoposto, infatti, detiene il record di vittorie ottenute nell’arco di un solo Campionato Mondiale di Formula 1.

In quel mondiale, la F2004 salì 15 volte sul gradino più alto del podio: 2 vittorie furono di Rubens Barrichello e 13 di Michael Schumacher che raggiunse il primato assoluto di vittorie per un pilota in un campionato di Formula 1. Un traguardo che, qualche anno dopo, sarebbe stato eguagliato dal suo connazionale Sebastian Vettel a bordo della Red Bull, prima di passare alla Ferrari.

Nella giornata di venerdì 1 novembre, inoltre, la Ferrari F2004 di cioccolato è stata ospite del club Scuderia Ferrari Modena “Enzo Ferrari”, in un evento che ha celebrato i grandi successi ottenuti dal pilota tedesco alla guida della Rossa, con la quale ha conquistato cinque Mondiali consecutivi dal 2000 al 2004. Inoltre, è stata presentata ance la monografia intitolata Enzo Ferrari & la sua scuderia. “L’inizio della grande avventura 1929-1938”.