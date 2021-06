La Ferrari di Achille Lauro fa impazzire il web

editato in: da

Ferrari 488 GTB

Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti incredibili, degni della sua personalità unica, che lo ritraggono a dorso nudo a bordo della sua nuova auto. Una fantastica Ferrari 488 GTB rossa, incredibile supercar della Casa di Maranello.

“Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo”, parole della sua nuova canzone, forse Achille Lauro le ha dedicate proprio alla sua nuova auto? E invece già nel 2018 il cantante pronunciava questa frase “Fumo una mela rossa, rossa come il Ferrari che avrò” cantando la sua Purple Rain. Insomma, nel destino del cantante oggi famosissimo dopo le sue performance a Sanremo e il grande pezzo dell’estate “Mille”, cantato con Fedez e Orietta Berti, c’era già una delle supercar sportive del Cavallino Rampante.

E qual è la bellissima Ferrari che oggi è nelle mani di Achille Lauro? Una fantastica 488 GTB, che il cantante non vedeva l’ora di presentare ai suoi fan che, sui social, dopo la pubblicazione delle foto sempre un po’ provocanti, in perfetto stile ‘Achilleidol’, sono letteralmente impazziti. Insomma, un personaggio che di certo non smette di far parlare di sé. E lo sa fare bene, non perde alcuna occasione per farlo.

Tanto amato dai suoi followers, Achille Lauro si mostra sulla sua nuova hypercar fiammante a petto nudo, mettendo in bella vista tutti i suoi tatuaggi. Nelle immagini pubblicate vediamo bene sia l’interno che l’esterno della vettura. Il commento dell’artista? “Ho cambiato macchina ma ho la stessa fame di quando in una macchina ci dormivo”, sempre unico. Tantissimi i like e i commenti dei fan. Il cantante è tanto amato e oggi i suoi followers non si complimentano solo per aver scelto un’auto meravigliosa e potente, che in tanti desiderano, ma soprattutto perché lui ha fatto della musica la sua fortuna, il mezzo per riscattare un’infanzia e un’adolescenza tormentati.

La sua nuovissima Ferrari 488 GTB rossa vanta la straordinaria potenza di 670 cavalli. L’erede della 458 Italia è spinta da un incredibile motore 3.9 V8 turbo, che vanta una coppia di 760 Nm e un incredibile scatto da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi. La velocità massima raggiungibile da questo bolide è di 339 km/h, mezzo straordinario, dall’inconfondibile DNA sportivo di Maranello.