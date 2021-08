Ferrari 488 Challenge, diventa la fotocamera più veloce al mondo

La Ferrari che stiamo per presentarvi è una creatura eccezionale, trasformata in qualcosa che non avevamo mai visto prima d’ora. Innanzitutto si tratta di una 488 Challenge, una delle vetture del Cavallino più potente di sempre.

Abbiamo avuto il piacere di parlare con il marketing manager di Talos Vehicles, BreAnna Klotzbach, che ci ha raccontato come è nata questa nuova Ferrari dei record e ci ha svelato alcuni dettagli e segreti. Innanzitutto la 488 Challenge personalizzata ad hoc da Talos è di proprietà di Jamie Thwaites, che ha vinto il Ferrari Challenge UK Coppa Shell Championship l'anno scorso proprio con quest’auto.

Il team di specialisti di Talos Vehicles ha lavorato alla trasformazione di questa Ferrari da record straordinaria, innanzitutto creando una nuova livrea che indica il nome del brand stesso, per l’auto pronta per la stagione delle corse 2021. L’azienda si occupa in particolate di personalizzazione dei veicoli e, come ci ha riferito la responsabile dell’area marketing, è specializzata soprattutto in interventi di personalizzazione di lusso per auto quali Ford Ranger e Land Rover Defender. Vengono ovviamente utilizzati elementi e componenti che provengono direttamente dalle realizzazione ingegneristiche del team di Talos.

Per quanto riguarda questa Ferrari 488 Challenge da primato, è stata una compagnia cinematografica locale a interessarsi all’auto, ne era rimasta molto colpita, notandola ad un evento a cui ha partecipato Talos. E così è arrivata la particolare richiesta, ovvero quella di trasformare la vettura in una sorta di macchina fotografica professionale e unica per il British Motorsport Show 2021.

“Ovviamente non potevamo rinunciare a questa divertente e entusiasmante sfida per creare la macchina fotografica più veloce del mondo. Il nostro team interno di Talos Vehicles ha creato un sistema di montaggio e lo ha imbullonato al pannello anteriore della 488 in modo da supportare l'attrezzatura della troupe cinematografica. Abbiamo sicuramente catturato l'attenzione di tutti per l’intero fine settimana del British Motor Show e non vediamo l'ora di usare la nostra nuova macchina fotografica in altri eventi al più presto!”.

Insomma, un’esperienza unica quella di cui abbiamo appena raccolto la testimonianza. Talos Vehicles ha collaborato con Ralle Film per questa creatura strabiliante, un vero e proprio sistema innovativo ad alte prestazioni che consente di catturare foto e contenuti video unici, con angolazioni mai viste prima. Le immagini ci sono state inviate direttamente da Talos, sono scatti professionali del fotografo Steve Machin di Mach1 Photography.