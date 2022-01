Ferrari da 3 milioni di euro si schianta contro l’albero

Il guidatore è rimasto illeso, ma la sua Ferrari Enzo dal valore inestimabile è stata completamente distrutta dall’impatto contro un albero. Stiamo parlando di un terribile incidente avvenuto in Olanda, che ha visto come protagonista una delle supercar più belle estreme della Casa di Maranello.

Come abbiamo detto, nonostante la gravità del sinistro, il conducente è rimasto ‘miracolosamente’ illeso, o almeno, così pare secondo i rumors. Vedere una Ferrari o un’altra supercar di quel calibro (e prezzo) totalmente demolita è sempre un colpo al cuore per tutti noi appassionati di motori. La Ferrari Enzo poi non è proprio una hypercar qualsiasi, anzi, è una delle Rosse tra le più rare e costose della storia del Cavallino.

Ferrari Enzo: una supercar unica e dal prezzo da capogiro

Abbiamo trovato alcune immagini che mostrano questa meravigliosa vettura Ferrari distrutta, schiacciata completamente contro un albero. Una delle sole 399 unità al mondo della bellissima Enzo è quindi ridotta in condizioni disastrose e, a quanto pare, secondo le voci che circolano sul web, non si sa nemmeno se sarà possibile ripararla oppure no.

Ma parlando del modello in particolare, la Ferrari Enzo è stata lanciata sul mercato per la prima volta ormai 20 anni fa, nel 2002. A quei tempi – appassionati, esperti e critici – l’hanno immediatamente considerata una supercar rivoluzionaria, per differenti aspetti e caratteristiche. La storia ci racconta che l’auto ha preso il nome dallo stesso fondatore della Casa automobilistica Ferrari, famosa in tutto il mondo, nata a Maranello. Ed è stata anche la prima hypercar ad essere equipaggiata con motore V12 e con la tecnologia che prende ispirazioni e basi dalla Formula 1. Come abbiamo già detto, inutile ricordare che è anche un modello molto raro e ricercato dai collezionisti, visto che la produzione è terminata nel 2004 ed è relativa a solo 399 unità in tutto.

La Ferrari Enzo distrutta

A causa di un grave incidente uno dei rarissimi esemplari di Ferrari Enzo molto probabilmente non ci sarà più (a meno che non venga riparata). Il valore dell’auto è di circa 3,5 milioni di euro, piange il cuore, visto che la supercar si è schiantata contro un albero, distrutta. Era (o è) oltretutto uno delle uniche 3 unità che Ferrari ha venduto in Olanda.

Non conosciamo con certezza le dinamiche del sinistro, molto probabilmente – almeno, da quello che apprendiamo dal web e dai rumors in circolazione – tutto è avvenuto durante un giro di prova, la macchina aveva targa verde, per questo possiamo dire che si tratta di un modello di proprietà di un rivenditore nei Paesi Bassi. L’auto è andata violentemente a sbattere contro un albero, si è distrutta, ha perso le ruote sul lato destro e la meravigliosa carrozzeria di Pininfarina si è letteralmente accartocciata.

La parte anteriore lato passeggero è quella che ha subito il danno maggiore, non siamo riusciti a trovare nessuna immagine dell’abitacolo, i danni riportati fanno certamente immaginare che l’auto, al momento dell’impatto, viaggiasse ad una velocità molto elevata. D’altronde, con una supercar di quella portata in mano, risulta difficile pensare altrimenti. La Ferrari Enzo infatti è in grado di raggiungere la velocità massima di 350 km/h e di scattare da 0 a 100 chilometri orari in solo 3,1 secondi.