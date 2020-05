Federica Pellegrini insieme a Michelin sino a Tokyo 2021

editato in: da

Michelin ha annunciato una nuova e importante partnership con Federica Pellegrini, la campionessa olimpionica e primatista mondiale nei 200 metri stile libero ed europea nei 400 metri stile libero.

Federica Pellegrini, la più forte e longeva campionessa italiana di nuoto nel mondo, sarà il volto delle campagne di comunicazione Michelin per il biennio 2020/2021 e testimonial d’eccezione della promessa Michelin “Performance Fatte Per Durare”. Michelin accompagnerà Federica durante questo nuovo viaggio verso le Olimpiadi di Tokyo 2021.

La partnership, accompagnata appunto dall’hashtag #UnNuovoViaggio, vuole sottolineare il nuovo percorso che affronteranno insieme, con la comune determinazione, serietà nel lavoro e volontà di superare sempre i propri limiti.

‘’Mi ha fatto enorme piacere scoprire qual sia l’impegno di Michelin verso la sicurezza e l’ambiente. Avere un partner eccellente è un motivo di spinta in più, in questo lungo viaggio con destinazione Tokyo: l’Olimpiade è il massimo per un’atleta! Essere stata scelta per rappresentare il concetto di “Performance fatte per durare” è per me motivo di orgoglio. Impegnarsi a restituire il massimo a chi crede in te è anche una questione di rispetto” ha commentato Federica.