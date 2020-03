Non sono ecologiche e si incendiano: i falsi miti sulle auto elettriche

editato in: da

Volkswagen ID.3, finalmente svelate le immagini dell’elettrica

Le auto elettriche sono sempre più diffuse, nonostante le lacune che ancora caratterizzano la categoria. Ora ci troviamo ad affrontare un periodo di crisi senza precedenti a causa del Coronavirus e, come tutti i modelli, anche queste vetture soffrono particolarmente di un calo delle vendite a livello globale.

Nonostante questo, Volkswagen continua a prepararsi per il lancio della sua nuova elettrica, la ID.3 di cui abbiamo tanto parlato, che dovrebbe arrivare sul mercato la prossima estate. La Casa crede moltissimo nelle nuove tecnologie e nelle motorizzazioni a zero emissioni, per questo motivo ha pubblicato un comunicato in cui cerca di sfatare sette falsi miti sulle EV.

Idea sbagliata numero 1: “Le auto elettriche sono comunque dannose per l’ambiente”, secondo Volkswagen non inquinano più di quelle tradizionali, nonostante l’intero e complesso processo produttivo. Le EV sono Eco Friendly rispetto alle auto a benzina, gasolio e ibride, sono tanti gli studi che parlano dei molteplici vantaggi legati alle auto elettriche. Malinteso numero 2: “Solo i percettori di reddito elevato possono permettersi un’auto elettrica”. Ovviamente per Volkswagen è falso, grazie a bonus e incentivi statali è possibile ad esempio comprare una ID.3 ad un prezzo inferiore rispetto ad un modello equivalente a benzina, oltretutto sappiamo bene che si risparmiano diverse decine di euro ogni mese per l’alimentazione.

Volkswagen continua con l’idea sbagliata numero 3: “Le batterie si deteriorano troppo rapidamente e non possono essere smaltite”. Anche questo è un falso mito, la Casa infatti garantisce i suoi pacchi batteria per 8 anni oppure 160.000 km. Le batterie possono anche essere riciclate, salvaguardando l’ambiente anche alla fine del ciclo di vita. Tre le idee sbagliate, Volkswagen sottolinea poi la numero 4: “Le auto elettriche sono solo per brevi distanze, specialmente quando fa freddo”, ma non è così.

“Non c’è nessun posto in giro per caricare un’auto elettrica”, questa è un’altra nostra convinzione che Volkswagen cerca di smentire, spiegando che in Germania, ad esempio, le stazioni di ricarica oggi sono 24.000 e la rete We Charge conta 150.000 colonnine in tutta Europa. Al punto 6 VW scrive, come falso mito: “Le auto elettriche possono facilmente prendere fuoco, che non si riesce a domare”, gli esperti assicurano che le EV sono sicure quanto le vetture tradizionali.

E infine, all’ultimo punto troviamo la settima affermazione falsa: “Non ci sono abbastanza materie prime e l’estrazione danneggia sia le persone che l’ambiente”, Volkswagen pensa alla propria produzione e dichiara di usare solo materiali puliti.