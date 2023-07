Erling Haaland: l’auto del bomber è una Ferrari da urlo

Fonte: Getty Images La nuova supercar scelta da Haaland è un'Icona della gamma Ferrari

Dopo la vittoria della Champions League, che chiude una stagione incredibile condita da 52 goal con il Manchester City, Erling Haaland è oramai la stella indiscussa del calcio mondiale e non può certo rinunciare ad avere una supercar in garage. Il bomber norvegese ha scelto Ferrari, come molti suoi illustri colleghi, e, in particolare, è riuscito ad aggiudicarsi un pezzo pregiato della produzione recente della Casa di Maranello. Haaland, infatti, è stato avvistato alla guida di una Ferrari Monza SP2, il modello che ha inaugurato la serie Icona della Casa italiana.

Un bolide da Maranello per il bomber

Erling Haaland è stato avvistato a Monaco alla guida di un esemplare nero della Ferrari Monza SP2. La scelta di uno dei modelli Icona di Maranello, realizzato in appena 499 esemplari, non stupisce di certo. Il bomber è noto per la sua passione per le supercar e, in particolare, per i modelli del Cavallino Rampante, di cui è già da tempo cliente. Nella sua collezione, infatti, ci sarebbe spazio anche per una Ferrari SF90 Stradale, la prima ibrida della Casa italiana.

Con la Ferrari Monza SP2, quindi, Haaland si mette alla guida di un’altra gemma della produzione recente di Ferrari che, fin dal debutto avvenuto nel 2018, è diventata un modello richiestissimo dai collezionisti di tutto il mondo (ce n’è una anche nel garage di Ibra). Oggi, infatti, la vettura presenta un valore stimato di circa 3 milioni di euro e nel corso dei prossimi anni non potrà che crescere ancora. Nel suo garage, il bomber del City non ha solo auto italiane ma anche Rolls-Royce, Range Rover, Audi e Mercedes. Per le occasioni importanti, però, la Monza SP2 è il modello giusto su cui puntare.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Una supercar da 810 CV

Disegnata dal Centro Stile Ferrari, la Ferrari Monza SP2è stata presentata nel 2018 e rappresenta il primo modello della serie Icona composta da vetture esclusive, ispirate alle produzioni del passato, come la recente Ferrari Daytona SP3. In questo caso, la supercar trae ispirazione dalle Ferrari degli anni 50, come la 750 Monza e la 860 Monza. Il progetto è stato sviluppato in parallelo alla “gemella”, la monoposto SP1.

La supercar nasce dalla base meccanica della Ferrari 812 Superfast da cui riprende il motore V12 aspirato, vero e proprio simbolo della Casa di Maranello e recentemente riproposto anche sulla Purosangue. Il motore in questione, nella variante proposta dalla SP2, è in grado di erogare 810 CV di potenza a 8.500 giri al minuto. Le prestazioni dell’esclusiva supercar di Haaland sono, naturalmente, al top, sia in pista che in strada.

La Ferrari Monza SP2, infatti, è in grado, partendo da ferma, di raggiungere i 100 km/h in 2,9 secondi ed i 200 km/h in 7,9 secondi per poi toccare una velocità massima superiore ai 300 km/h. Le forme sono quelle di una roadster, senza finestrini e tetto, con una lunghezza che supera i 4,6 metri ed una massa complessiva di appena 1.520 chilogrammi. La vettura è un vero e proprio omaggio alla tradizione, non propone sistemi di elettrificazione e punta ad offrire performance di livello assoluto con un occhio al design, in pieno stile Ferrari.