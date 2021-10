Elon Musk vende tutti i suoi averi, anche la villa da 32 milioni

La classifica real time di Forbes testimonia che Elon Musk passa nuovamente in testa ed è quindi oggi ancora l’uomo più ricco del mondo. L’amministratore delegato di Tesla possiede un patrimonio che supera i 200 miliardi di dollari ed è la terza persona nella storia a superare questa soglia.

Come ben sappiamo, prima di lui ci sono stati Jeff Bezos, per ben due volte, e Bernard Arnault. Il primo è il manager che ha fondato Amazon, attuale presidente della più grande società di commercio elettronico al mondo, il secondo è il proprietario del marchio di lusso francese LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.

Il patrimonio di Elon Musk secondo Forbes è di 203,4 miliardi di dollari, Jeff Bezos è in seconda posizione con 197,7 miliardi di dollari. Ma quello che più stupisce oggi è che il CEO di Tesla sta vendendo tutti i suoi averi. Aveva promesso (con un post su Twitter): “Voglio disfarmi dei miei beni fisici”. Detto-fatto: ha messo sul mercato anche l’ultima delle sue maxi ville, una dimora di lusso, con sette camere da letto, che si trova a Hillsborough, in California; il manager ha addirittura abbassato il prezzo di vendita (del 15%).

Un’enorme villa che supera i 1.400 metri quadrati di superficie, localizzata su un lotto di 47 acri e con addirittura 10 bagni. Casa costruita più di 100 anni fa da un nobile francese, restaurata di recente. All’interno ci sono anche una piscina e una sala per la musica, all’esterno invece c’è l’accesso all’enorme garage con tre posti auto e un parcheggio per otto auto. Elon Musk, che ci regala ogni giorno una nuova ‘follia’, ha comprato questa villa-gioiello ormai 4 anni fa, nel 2017, da Christian de Guigne IV, pagandola 23 milioni di dollari. Oggi ha deciso di metterla in vendita per meno di 32 milioni.

L’obiettivo di Elon Musk oggi (dopo la grandiosa presentazione del nuovo stabilimento Tesla in Europa) è quello di rinunciare alla proprietà privata e vendere anche l’ultima delle sue mega ville. Infastidito dalle critiche che riceve a causa della sua enorme ricchezza, l’imprenditore non vuole più possedere nulla; visto il suo trasferimento in Texas per seguire le attività di Space X, ha colto la palla al balzo per sbarazzarsi anche della casa in California. Oggi il numero 1 di Tesla vive in affitto e dichiara: “La mia casa principale è letteralmente una casa da 50 mila dollari a Boca Chica/Starbase che affitto da SpaceX. Però è fantastico. L’unica casa che possiedo ancora è la casa usata per gli eventi nella Baia di San Francisco”.