Elon Musk è la persona dell’anno per Time

È uno dei personaggi che più fa parlare di sé sul web, tra le imprese eccezionali, le scelte ‘di vita’ assurde (personali e professionali), i nuovi prodotti che lancia col suo marchio Tesla (non solo auto, negli anni abbiamo visto infatti birra, tequila e molto altro ancora), per i suoi tweet azzardati e spesso provocatori.

Ed oggi il CEO di Tesla chiude il suo 2021 in bellezza, con un nuovo riconoscimento di cui va molto fiero: non solo è diventato l’uomo più ricco del mondo, grazie alle vendite delle sue amate auto elettriche, ma è anche stato premiato come Persona dell’Anno dalla nota rivista americana Time. Il magazine ha spiegato la sua scelta focalizzando le motivazioni di questo premio, non soltanto evidenziando quelle che sono le virtù e i grandiosi successi dell’imprenditore di origini sudafricane, da anni sotto gli occhi di tutti, ma mettendo in luce anche i vizi e ogni difetto di Elon Musk, che ad esempio è famoso per la scarsa empatia con i suoi collaboratori, che porta avanti tra l’altro quasi vantandosene, con una punta di sarcasmo.

È il motivo per cui Elon Musk viene descritto come “l’uomo che aspira a salvare il nostro pianeta e a procurarne un altro da abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman, canaglia; un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Dottor Manhattan di ‘Watchmen’, il minaccioso uomo-dio dalla pelle blu che inventa auto elettriche e muove verso Marte”. Insomma, una presentazione mica male.

Un 2021 di successi per il CEO di Tesla, la sua azienda è diventata una delle Case auto più valutate al mondo, ha superato la Ford e la General Motors messe insieme. Secondo il direttore del Time, Edward Felsenthal, “pochi individui hanno avuto più influenza di Musk nella vita sulla Terra e potenzialmente anche oltre”.

Ma non è conosciuto solo per Tesla, non dimentichiamo SpaceX. Lo scorso mese di aprile l’uomo infatti ha firmato l’esclusiva con la NASA per mandare nuovamente astronauti sulla Luna (impresa mai più realizzata dal 1972). E non è tutto, il suo razzo ha avviato il primo test anti-asteroidi della NASA. E infine, ricordiamo che la vendita del 10% delle sue azioni Tesla ha provocato perdite di miliardi di dollari sul mercato. Insomma, dobbiamo dire che il titolo di Persona dell’Anno se lo meritava tutto.