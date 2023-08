Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Elon Musk sfida Mark Zuckerberg sul ring

Elon Musk, il CEO di Tesla e proprietario dell’ex Twitter – oggi diventato X – ha lanciato il guanto di sfida a Mark Zuckerberg, CEO di Meta e noto per aver fondato Facebook.

L’eccentrico proprietario della Casa automobilistica di auto elettriche più famosa al mondo ha confermato l’incontro alcuni giorni fa, e addirittura ha affermato che la loro sfida sarà ripresa e trasmessa in diretta su X, ex Twitter, il social di sua proprietà. Sul suo profilo infatti ha scritto: “Il combattimento tra Zuckerberg e Musk sarà trasmesso in live streaming su X. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per i veterani”.

Le dimissioni a sorpresa

C’è un avvenimento che ha bloccato per un attimo l’organizzazione dell’incontro. Il giovane direttore finanziario di Tesla, Zachary Kirkhorn, si è dimesso improvvisamente, lasciando l’azienda, con grande sorpresa di tutti.

È stato immediatamente sostituito con il capo contabile, chief accounting officer, Vaibhav Taneja, che manterrà i due ruoli. Il titolo ha così perso fino al 3%. Kirkhorn lavora in azienda da 13 anni, nonostante la sua giovane età (39), intanto ha deciso che resterà in Tesla per l’intero anno. Non sono chiari i motivi del suo addio alla Casa automobilistica in cui è praticamente cresciuto.

I pettegolezzi attorno alla questione sono parecchi, c’è addirittura chi afferma che forse lavorare con Musk è troppo difficile. In ogni caso, questa decisione fa calare un velo di incertezza sulla leadership futura di Tesla, che da inizio 2023 sta intervenendo sui prezzi delle auto, come sappiamo: una strategia che ha certamente portato più volumi e meno margini.

La sfida tra i due manager si terrà davvero?

Il combattimento annunciato tra Elon Musk e Zuckerberg continua a tenerci sulle spine: si terrà davvero? Il CEO di Tesla continua a dire di sì, sarà organizzato a fini di beneficenza e quasi certamente sarà trasmesso in diretta su X. In teoria si ha già una data, il prossimo 26 agosto, ma vediamo se i vari avvenimenti di questo mese la faranno slittare ina avanti.

Elon Musk non si tira indietro, anzi, la sfida l’ha lanciata lui, nonostante la più giovane età di Zuckerberg e il maggiore allenamento fisico del giovane avversario. Ha pure svelato che lo stile che preferisce è quello dei lottatori di wrestling.

Il ricavato del match, secondo quanto il CEO di Tesla ha sottolineato più volte, sarà devoluto in beneficenza ai veterani dell’esercito americano. Elon Musk si sta allenando, non vuole fare brutta figura, e lo ha pure dichiarato sul suo profilo X: “Sto sollevando pesi durante il giorno, preparandomi per il combattimento. Non ho tempo per allenarmi, quindi li porto solo al lavoro”.

In ogni caso – purtroppo – un altro avvenimento condiziona la data della sfida sul ring tra i due ricchissimi imprenditori. È stato proprio Elon Musk a darne notizia: ha dovuto sottoporsi a una risonanza magnetica al collo e alla schiena, deve attendere l’esito e capire se servirà l’intervento chirurgico.

La data del 26 agosto è stata proposta da Zuckerberg: “Gliel’ho proposto quando mi ha sfidato ma non mi ha risposto”, ha scritto su Threads. Ma ora la data potrebbe slittare, non vediamo l’ora di saperne di più.