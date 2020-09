Edd China entra nel Guinness dei primati ”con i gelati”

editato in: da

Parliamo di Edd China, il personaggio inglese molto eccentrico, noto conduttore televisivo e meccanico britannico che presenta programmi come “Affari a quattro ruote” e “Auto Trader”, entrambi con Mike Brewer, e per la sua partecipazione a show radiofonici nel Regno Unito.

Tantissimi sono i record di velocità del Guinness dei primati che vanta l’uomo, ottenuti grazie ad alcuni veicoli a motore molto originali, progettati e costruiti da Edd China stesso. Tra questi ad esempio ricordiamo un letto, una toilette, una postazione da ufficio e una casetta da giardino. Addirittura il presentatore ha creato un anfibio, che si trasforma da auto a barca in solo 15 secondi.

Oggi parliamo di un nuovo record appena raggiunto, si tratta del primato da Guinness ottenuto grazie ad un furgone dei gelati equipaggiato con un motore elettrico, che è stato in grado di viaggiare raggiungendo la velocità di 118,964 km/h. Tenendo conto sia il peso che deve essere spostato, sia la tipologia di propulsore del veicolo, non è niente male come dato, anzi, si tratta di una velocità da record.

Si tratta quindi di un nuovo primato ottenuto con un mezzo improbabile, che forse batte tutti quelli sentiti sinora. Nel libro Guinness World Record, infatti, compare questo record di velocità raggiunto dal furgone elettrico che viene utilizzato per il trasporto dei gelati.

Possiamo proprio dire quindi che si tratta del furgone dei gelati (elettrico) da record del mondo, eccezionale. E quindi, al posto del venditore dei gelati che siamo abituati a vedere noi, quello che arriva in quartiere, si ferma nel parco, accende la musica e aspetta i bambini che si avvicinano per fare merenda nei pomeriggi primaverili e estivi, comprando un cono o una coppetta, oggi possiamo parlare del veicolo dei record. È stato proprio il famoso Edd China a stabilire il nuovo record mondiale di velocità guidando il furgoncino elettrico per la vendita dei gelati.

Edd China ha guidato il mezzo sulla pista privata dell’Elvington Airfield, nello Yorkshire, riuscendo a raggiungere la velocità di 118,964 km/h. L’eccentrico presentatore britannico, nella sua carriera, come abbiamo detto, vanta altri sei record. Questa volta ha spinto al limite il mezzo dei gelati, ma lo ha già fatto in passato con dei veicoli davvero assurdi.