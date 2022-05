Dybala verso l’Inter, ad Appiano in Lamborghini

Presto vestirà la maglia dell’Inter: stiamo parlando di Paulo Dybala, calciatore argentino ex Juventus. Noto per le sue doti calcistiche, ma anche per la sua grande passione per auto e motori. Nel suo garage possiede una collezione di gioielli da far rizzare i capelli: il valore è altissimo.

Non ha mai nascosto di amare follemente le auto lussuose e potenti, Dybala in questi giorni si allontana sempre più dalla Juve, per entrare a far parte del team nero blu. Potrebbe infatti arrivare a breve la firma del contratto che sancisce l’inizio del nuovo incarico. Presto il suo nuovo allenatore sarà Simone Inzaghi? Molto probabilmente lascerà il club del presidente Andrea Agnelli.

Il garage di Dybala: una collezione da urlo

Come tanti altri calciatori che abbiamo visto, primo tra tutti il mitico CR7, anche Dybala sfoggia un bolide pazzesco. Una supercar speciale, dal design curato nel minimo dettaglio. Durante la sua lunga permanenza come giocatore nella Juventus, il club gli ha donato invece una Jeep Grand Cherokee, forse l’auto più vicina agli standard della “gente comune”, del valore di 92.000 euro. L'anno scorso però che Dybala è stato in visita allo stabilimento di Lamborghini, a Sant’Agata Bolognese, per vedere e toccare con mano i gioielli che escono dalla Casa italiana famosa nel mondo.

E così, al termine della sua visita, ha deciso di acquistare una meravigliosa Lamborghini Aventador S di colore giallo. Il prezzo? Chiaramente da capogiro, per pochi: 385.000 euro. Una vettura speciale, in grado di erogare l’eccezionale potenza di 740 cavalli e di viaggiare fino a 350 km/h.

Il patrimonio automobilistico del calciatore arriva a 500mila euro, e la nuova arrivata, acquistata a maggio dell’anno scorso, non passa di certo inosservata. Se si presenterà ad Appiano Gentile per gli allenamenti con il nuovo gioiellino, i tifosi non potranno certamente non notarla, visto anche lo sgargiante colore scelto per la livrea. Tutti sognano di poter vedere da vicino il calciatore al volante del suo bolide da più di 700 cavalli.

Dybala festeggia il suo 100esimo goal con la nuova Lamborghini

Il campione ha comprato l’auto circa un anno fa, e ha deciso di farlo per farsi un regalo, in occasione del suo goal numero 100 della carriera. Il calciatore argentino, da sempre fan delle supersportive di Sant’Agata Bolognese, ha fatto visita allo stabilimento e ha comprato quella che lui stesso ha definito l’auto dei suoi sogni: “Con la Aventador è stato amore a prima vista. Ho aspettato qualche anno prima di acquistarla; sono molto grato, per me è un onore e un privilegio poterla avere”. L’emozione è stata forte.

La Lamborghini Aventador S di Dybala è alimentata da un motore V12 ad aspirazione naturale da 740 CV, vanta uno scatto d’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi e una velocità massima di 350 km/h. Come abbiam detto, sfoggia esterni color New Giallo Orion e interni Nero Ade con cuciture Giallo Ade: “Una Lamborghini deve assolutamente essere gialla. È di grande impatto, cosa che adoro, e riesco a identificarmi completamente con lei: è giovane e scatena emozioni forti sia allo sguardo sia alla guida”.

Con 251 presenze (maggio 2021) ha segnato il suo 100° goal per la Juventus, Dybala è diventato il primo calciatore non europeo a entrare nell’Olimpo dei campioni della squadra che hanno raggiunto questo traguardo. In linea con i valori di vera eccellenza del marchio di Sant’Agata Bolognese “le prestazioni sono il percorso che ti porta a raggiungere i tuoi obiettivi, nel calcio, nelle supersportive e nella vita, con pazienza e una preparazione meticolosa”.