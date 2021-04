Dalla Germania il nuovo camper urbano: modulabile e avventuroso

editato in: da

Il mini-camper per le vacanze all’aria aperta

A Kempten nel sud della Germania è nata l’azienda Vanderer che si definisce “un team di specialisti composto da atleti outdoor, amanti della natura, campeggiatori e giramondo“. Questa azienda si è specializzata nel creare minivan multifunzionali adatti all’uso quotidiano che offrono la libertà e lo spazio di cui si ha bisogno in ogni situazione.

Vanderer utilizza il Citroën Berlingo XL come veicolo base. Grazie alle sue dimensioni non esagerate (5,47 metri di lunghezza) questo mini-camper è perfetto per gli spostamenti quotidiani in città e allo stesso tempo consente un viaggio in campeggio per quattro persone.

La conversione del camper di Vanderer è modulare, progettata quindi per essere facilmente installata e rimossa per consentire al proprietario di passare in pochi passaggi dalla guida di tutti i giorni al campeggio.

Quando si decide di partire per un viaggio in modalità camper, i sedili posteriori si piegano per ospitare un divano a forma di L con una cucina estraibile anche verso l’esterno con un fornello a gas, in alternativa c’è un fornello ad induzione per la cottura dei cibi all’interno del veicolo.

Lo spazio interno è stato ampliato grazie ad un tetto a soffietto che può fornire sia lo spazio per stare in piedi sia un vano letto con un materasso matrimoniale integrato.

L’acqua è garantita da una riserva di 20 litri ed una batteria agli ioni di litio garantisce energia non solo per cucinare, ma anche per ricaricare computer e telefoni ma soprattutto c’è la possibilità di installare i pannelli solari per fornire energia agli ambienti.

Ogni elemento si può smontare e trasportare all’esterno per vivere in tutti sensi una vacanza a contatto con la natura. Per quanto riguarda il prezzo, sul proprio sito Vanderer parla di una cifra inferiore ai 30mila euro.