Dalla Pagani alla Fiat 500 Abarth: la passione di Steven Zhang per i motori

La Fiat 500 Abarth nerazzurra di Steven Zhang

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è tornato in Italia da qualche giorno e scorazza per le vie del centro di Milano con la sua Fiat 500 Abarth. Come la Pagani Huayra, altro gioiello a quattro ruote del giovane Zhang, anche la 500 ha i colori dell’Inter. Il nero e l’azzurro spiccano a contrasto con una leggera linea gialla lungo la fiancata.

Il giovane presidente dell’Inter si è presentato negli uffici dell’Inter in Via della Liberazione a Milano a bordo della sua piccola ma potentissima Fiat. La Abarth di Steven Zhang è 595: la versione corsaiola della Fiat 500, è sul mercato da quasi dieci anni, ma la casa torinese non vuole ancora mandarla in pensione.

Proprio nei giorni scorsi sono state presentate la 595 Monster Energy Yamaha, in vendita da 26.700 euro, e la 595 Scorpioneoro, ordinabile con prezzi da 29.200 euro. Ciascuna versione sarà prodotta in 2.000 esemplari.

Le Fiat Abarth 595 montano il noto motore benzina turbo 4 cilindri 1.4 T-Jet da 165 CV e 230 Nm di coppia, che regala prestazioni di tutto rispetto: la velocità massima è di 218 km/h, lo 0-100 avviene in 7,3 secondi.

Come detto nel garage di Zhang è parcheggiata anche una Pagani Huayra BC personalizzata con i colori e i loghi della società. La Huayra BC è una delle auto più esclusive al mondo. Le prestazioni sono impressionanti, con una velocità massima di 360 km/h e uno scatto 0-100 in meno di 3 secondi. Il prezzo supera i 2 milioni di euro.